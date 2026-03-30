Ο «εμμονικός» με τα UFO Τζέι Ντι Βανς - Πιστεύει ότι οι εξωγήινοι είναι... δαίμονες

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θεωρεί πως οι εξωγήινοι είναι «δαίμονες».

Την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, οι τιμές καυσίμων και τροφίμων εκτοξεύονται και επικρατεί χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια λόγω της μερικής παράλυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο Βανς εμφανίστηκε στο συντηρητικό podcast «Benny Show», το οποίο δημοσιεύθηκε το Σάββατο, για να υποσχεθεί ότι θα αφιερώσει χρόνο στην «εμμονή» του με τα UFO και τους πιθανούς εξωγήινους επισκέπτες, αναφέρει ο Guardian.

Ο Τζόνσον, που παρουσιάζει την εκπομπή ως «το μέρος που προσφέρει αιχμηρή, παρασκηνιακή ματιά στον παγκόσμιο αγώνα για την ελευθερία», τον ρώτησε αν έχει δει κάποια από τα αρχεία για τα UFO, ή όπως πλέον αποκαλούνται, Ανεξήγητα Αεροφαινόμενα (UAP), τα οποία ο πρόεδρος έχει υποσχεθεί να δημοσιοποιήσει. Ο Βανς, που έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους σχετικά με τον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, τον οποίο φέρεται να μην υποστηρίζει, απάντησε με ενθουσιασμό: «Στην πραγματικότητα όχι», είπε. «Δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ όσο θα ήθελα, αλλά θα το κάνω. Πίστεψέ με, έχω εμμονή με αυτό».

Η θεολογική προσέγγιση και τα περί «δαιμόνων»

Η θρησκευτική του προσέγγιση έγινε ακόμη πιο εμφανής όταν η συζήτηση στράφηκε στο αν πιστεύει ότι εξωγήινα όντα υπάρχουν και πώς αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια ευρύτερη θεολογική συζήτηση.

«Δεν νομίζω ότι είναι εξωγήινοι. Νομίζω ότι είναι δαίμονες, αλλά αυτό είναι μια μεγαλύτερη κουβέντα», είπε.

Όταν ο Τζόνσον ζήτησε να εξηγήσει, ο Βανς απάντησε: «Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ουράνια όντα που πετούν γύρω και κάνουν περίεργα πράγματα σε ανθρώπους… Η τάση να αποκαλούμε κάθε ουράνιο, κάθε εξωκοσμικό φαινόμενο “εξωγήινο”, είναι λάθος. Όλες οι μεγάλες θρησκείες, συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, στον οποίο πιστεύω, αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ανεξήγητα πράγματα εκεί έξω. Και όταν ακούω για κάτι υπερφυσικό, πηγαίνει το μυαλό μου στην χριστιανική κατανόηση ότι, ναι, υπάρχει πολύ καλό στον κόσμο, αλλά υπάρχει και κακό. Και νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα κόλπα του διαβόλου είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει».

JD Vance Tells Me That UFOs are DEMONS:



“I Think They’re DEMONS” 🛸



“I don’t think they’re aliens. There are weird things out there that are very difficult to explain.”



The Vice President tells me he's going to AREA 51 with his Top Secret Security Clearance to FIND OUT.



Οι δηλώσεις του Βανς και η υπόσχεσή του «να φτάσει στην άκρη του θέματος» έγιναν την ώρα που τόσο ο Τραμπ όσο και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα βρίσκονται υπό πίεση να αποκαλύψουν τι γνωρίζουν για τα UAP.

Οι κινήσεις της Ουάσιγκτον για τα UFO

Ο Ομπάμα αναγκάστηκε πρόσφατα να διορθώσει τα λεγόμενά του, έπειτα από συνέντευξη στο podcast του Brian Tyler Cohen όπου αρχικά είπε ότι οι εξωγήινοι είναι «πραγματικοί». Σε δήλωση που εξέδωσε λίγες ώρες αργότερα, ξεκαθάρισε ότι μιλούσε «στο πνεύμα της γρήγορης ροής ερωτήσεων» και ότι, αν και υπήρχαν ερωτήματα, «δεν είδε καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου».

Ο Τραμπ, φυσικά, παρενέβη, ανακοινώνοντας μέσω του Truth Social ότι έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες «να ξεκινήσουν τη διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων σχετικά με εξωγήινη ζωή… και κάθε άλλη πληροφορία συνδεδεμένη με αυτά τα εξαιρετικά σύνθετα αλλά πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ κατοχύρωσε τα domain alien.gov και aliens.gov, προσθέτοντάς τα στο επίσημο μητρώο ιστοτόπων της κυβέρνησης, εξέλιξη που πυροδότησε νέο κύμα εικασιών για το πόσα γνωρίζει πραγματικά η Ουάσιγκτον.

Όταν τον ρώτησαν αν η κυβέρνηση σκοπεύει πράγματι να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία, ο Βανς απάντησε: «Το δουλεύουμε».