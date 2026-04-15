WSJ: Κατ’ αρχήν συμφωνία για νέα συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για πραγματοποίηση νέας συνάντησης, χωρίς όμως να έχει οριστεί μέχρι στιγμής ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος διεξαγωγής της.

Την πληροφορία μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη σχετικές πηγές.

Παράλληλα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αντιπροσωπεία από το Πακιστάν βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Τεχεράνη.

Στόχος της αποστολής είναι να μεταφέρει μήνυμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να συμβάλει στον σχεδιασμό του δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία προετοιμασίας για την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, με τη συμμετοχή τρίτων χωρών να διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στις διπλωματικές επαφές.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις για το πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση.