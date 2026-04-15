Ιράν: Πάνω από 26 εκατομμύρια πολίτες ανταποκρίνονται στην εκστρατεία «Θυσίασε τη ζωή σου»

Πάνω από 26 εκατομμύρια πολίτες στο Ιράν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε ισχύ η συμφωνημένη εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η κινητοποίηση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας «Θυσίασε τη ζωή σου», όπως μεταδίδει η κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εθελοντές αναμένεται να ενταχθούν στους Φρουροί της Επανάστασης και σε άλλα σώματα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία ανθρώπινων αλυσίδων με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων στρατηγικής σημασίας.

Μεταξύ όσων έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης υπουργοί της κυβέρνησης, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της τέχνης.