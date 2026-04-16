Πώς επηρεάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή τις εταιρείες ειδών πολυτελείας

Περισσότερες από έξι εβδομάδες έχουν περάσει από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και οι επιπτώσεις του στις επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο εμφανείς.



Πρώτα απ’ όλα, η άνοδος των τιμών πετρελαίου με άμεσες συνέπειες σε σειρά προϊόντων, τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού και η μειωμένη ζήτηση από τις χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανή στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.



Σε κάποιους τομείς, όπως η επενδυτική τραπεζική, τα στελέχη των επιχειρήσεων λένε ότι η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά. Ωστόσο, σε βιομηχανίες, όπως τα είδη πολυτελείας και οι διαφημίσεις, που έχουν ισχυρή παρουσία στη Μέση Ανατολή, οι ανησυχίες αυξάνονται διαρκώς.



Ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού κολοσσού της διαφήμισης, Publicis Groupe, είπε ότι οι πελάτες του έχουν γίνει πιο ανθεκτικοί στις αβεβαιότητες, έχοντας αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια σημαντικές κρίσεις, όπως η πανδημία του Covid, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι δασμοί, αλλά και η έκρηξη του πληθωρισμού.

Speaking on the Q1 2026 earnings call, CEO Arthur Sadoun said demand… pic.twitter.com/TFMU5n2j43 — Storyboard18 (@Storyboard18_) April 15, 2026





Παρότι, η Publicis δεν έχει παρατηρήσει σημαντικές μειώσεις στο διαφημιστικό budget των εταιρειών που εκπροσωπεί, οι επιχειρήσεις της στη Μέση Ανατολή και την Αφρική κατέγραψαν πτώση τζίρου κατά 5,1%, με τα Ηνωμένα Αραβική Εμιράτα και το Ισραήλ να είναι οι χώρες με τη σημαντικότερη υποχώρηση.

Η ζήτηση έχει υποχωρήσει σημαντικά

Η οικονομική διευθύντρια της LVMH, Cécile Cabanis, δήλωσε ότι «η ζήτηση έχει υποχωρήσει σημαντικά» στη Μέση Ανατολή, ενώ παρατηρείται πολύ μεγάλη μείωση της προσέλευσης στα φυσικά καταστήματα που βρίσκονται στα εμπορικά κέντρα της περιοχής. Η Sephora, μία από τις εταιρείες της LVMH, έχει δείξει σημάδια αντοχής, κυρίως χάρη στη σημαντική παρουσία της στη Σαουδική Αραβία, μία χώρα αρκετά «ανθεκτική» κατά την τρέχουσα κρίση.



Η Armelle Poulou, οικονομική διευθύντρια της Kering, μητρική της Gucci και άλλων brands, δήλωσε κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επιπτώσεις στην εταιρεία.



Συγκεκριμένα, παρατηρείται μία πτώση των λιανικών πωλήσεων στην περιοχή κατά 11% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρασύροντας τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου. Εξ άλλου, η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου το 5% του τζίρου της Kering, με περίπου 1.100 εργαζομένους στην περιοχή και 79 καταστήματα, τα οποία λειτουργούν κανονικά, παρά τις κάποιες μικρές αναταραχές.



Ο Eric du Halgouët, οικονομικός διευθυντής της Hermes, δήλωσε ότι οι πωλήσεις της εταιρείας στη Μέση Ανατολή υποχώρησαν κατά 6% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.



Μάλιστα, η εταιρεία έχει υποστεί πλήγμα στις πωλήσεις της στη Γαλλία, καθώς έχουν υποχωρήσει οι πωλήσεις σε πελάτες από τη Μέση Ανατολή. Βέβαια, πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν έχει επηρεαστεί ιδιαιτέρως η κερδοφορία, όμως «μένει να δούμε τι θα γίνει αν η κρίση συνεχιστεί για περισσότερο από έναν ή δύο μήνες».