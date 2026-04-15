Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ετοιμάζει «σχέδιο» για την Κούβα

Το Πεντάγωνο φέρεται να εντείνει τον σχεδιασμό εναλλακτικών σεναρίων για μια πιθανή επιχείρηση στην Κούβα, καθώς η ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αβάνας αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι επεξεργάζονται διαφορετικά σχέδια αντιμετώπισης, τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή εφόσον δοθεί σχετική εντολή από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εγκριθεί κάποια στρατιωτική ενέργεια. Ωστόσο, η αυξημένη κινητικότητα στο Πεντάγωνο θεωρείται ένδειξη ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει σοβαρά όλα τα πιθανά ενδεχόμενα απέναντι στην κυβέρνηση της Κούβας.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να εντείνει την πίεση προς την Αβάνα μέσω νέων κυρώσεων, πολιτικών απαιτήσεων και αυστηρότερης ρητορικής, σε μια προσπάθεια να αναγκάσει την κουβανική ηγεσία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις.

Μήνυμα της Αβάνας στον Τραμπ: «Δεν δεχόμαστε εξωτερικές παρεμβάσεις»

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Κούβας καταγγέλλει τις κινήσεις αυτές ως επιθετικές και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Παρά το τεταμένο κλίμα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πολιτικής λύσης.

Και οι δύο πλευρές φέρονται να αναζητούν μια διπλωματική διέξοδο που θα μπορούσε να αποτρέψει μια νέα κρίση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει εάν η αντιπαράθεση θα οδηγηθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση ή αν θα υπάρξει περιθώριο για διάλογο και αποκλιμάκωση.