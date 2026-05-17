Axios: Η Κούβα εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων με drones σε στόχους των ΗΠΑ

Η Κούβα, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, έχει εντάξει στις Ένοπλες Δυνάμεις της περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones .



Μάλιστα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, επικαλούμενη διαβαθμισμένες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, η Κούβα πρόσφατα άρχισε να συζητάει σχέδια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει και να επιτεθεί κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, κατά αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του εξωτικού νησιού Κι Γουέστ, σε απόσταση 90 μιλίων (144,8 χιλιομέτρων) από την Αβάνα.



Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεχόμενο να αποτελέσουν την ιδανική αφορμή-πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, ενώ δείχνουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί την Κούβα ως απειλή, εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο των drones, αλλά και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, δήλωσε στο Axios Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.



Το πρακτορείο Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά του Axios.