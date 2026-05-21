Η Νικόλ Μαλλιωτάκη ζητά την σύλληψη του Ραούλ Κάστρο

Σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού κατηγορητηρίου κατά του πρώην ηγέτη της Κούβας Ραούλ Κάστρο, ζητώντας «πλήρη δικαιοσύνη» για τα θύματα του κουβανικού καθεστώτος και στέλνοντας μήνυμα ότι «κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου».

Η ομογενής βουλευτής, γνωστή για τη σκληρή στάση της απέναντι στο κομμουνιστικό καθεστώς της Αβάνας, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιστορική στιγμή λογοδοσίας», κάνοντας λόγο για δεκαετίες βίας, πολιτικών διώξεων και καταστολής στην Κούβα.

«Οι οικογένειες των θυμάτων περιμένουν δικαιοσύνη εδώ και χρόνια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να συνεχίσουν να πιέζουν το καθεστώς μέχρι να υπάρξουν πραγματικές δημοκρατικές αλλαγές στο νησί.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές στην Ουάσιγκτον, η παρέμβαση της Μαλλιωτάκη εντάσσεται στο κλίμα αυξανόμενης πίεσης απέναντι στην κουβανική ηγεσία, ιδιαίτερα από κύκλους των Κουβανοαμερικανών που ζητούν ακόμη πιο επιθετική πολιτική απέναντι στην Αβάνα.

Το αμερικανικό κατηγορητήριο περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, μεταξύ αυτών ανθρωποκτονίες και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκαλώντας ήδη πολιτικό σεισμό τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κούβα.

Η υπόθεση αναμένεται να οξύνει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις Ουάσιγκτον–Αβάνας, ενώ δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο διπλωματικών και πολιτικών συγκρούσεων γύρω από το μέλλον του κουβανικού καθεστώτος