ΗΠΑ: Ο πρώην αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια, Τζάστιν Φέρφαξ, σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δολοφονία της συζύγου του πρώην αντικυβερνήτη της Βιρτζίνια, Τζάστον Φέρφαξ, από τον ίδιο, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ο πρώην αξιωματούχος, του οποίου η θητεία είχε στιγματιστεί από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του, Σερίνα Φέρφαξ, μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή των πυροβολισμών, με τον γιο τους να είναι εκείνος που κάλεσε το 911, αναφέρει το CNN.

Αστυνομικοί της κομητείας Φέρφαξ έσπευσαν στην κατοικία τους στο Άναντεϊλ της Βιρτζίνια λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όπου εντόπισαν νεκρούς έναν άνδρα και μία γυναίκα. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, Κέβιν Ντέιβις, φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε το ίδιο όπλο και στους δύο πυροβολισμούς.

Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με συνεχιζόμενη ενδοοικογενειακή διαμάχη, στο πλαίσιο ενός «περίπλοκου και έντονου» διαζυγίου. Ο Φέρφαξ είχε πρόσφατα λάβει έγγραφα σχετικά με την επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή του στο δικαστήριο για την υπόθεση.

Είδαν τη δολοφονία στις κάμερες

Οι ερευνητές εξέτασαν το συμβάν μέσω υλικού από πολλές κάμερες που είχαν τοποθετηθεί στο σπίτι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαζυγίου. Ο αρχηγός της αστυνομίας σημείωσε επίσης ότι καταγγελία του Φέρφαξ τον Ιανουάριο για επίθεση από τη σύζυγό του δεν επιβεβαιώθηκε.

«Είναι τραγικό για τα παιδιά να χάσουν και τους δύο γονείς τους, ακόμη πιο τραγικό ότι βρίσκονταν μέσα στο σπίτι όταν συνέβη», δήλωσε ο Ντέιβις. «Πρόκειται για μια δραματική πτώση για μια σχετικά προβεβλημένη οικογένεια που φαινόταν να έχει πολλά υπέρ της».

Τα παιδιά βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα των παππούδων και άλλων συγγενών, με τη στήριξη της υπηρεσίας υποστήριξης θυμάτων της αστυνομίας.

«Οι μισοί Αμερικανοί περνούν κάποια στιγμή από διαδικασία διαζυγίου και ευτυχώς σπάνια καταλήγει σε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε. «Είναι μια πολύ θλιβερή υπόθεση για την κοινότητα… όλοι όσοι γνώριζαν την οικογένεια Φέρφαξ είναι σοκαρισμένοι. Κι εμείς το ίδιο».

Ο Φέρφαξ είχε υπηρετήσει ως αντικυβερνήτης υπό τον κυβερνήτη της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ από το 2018 έως το 2022 και είχε θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης το 2021. Μετά τη θητεία του επέστρεψε στη δικηγορία, ενώ η σύζυγός του εργαζόταν ως οδοντίατρος.

Το 2019 είχε δεχθεί έντονες πιέσεις να παραιτηθεί, μετά από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση εις βάρος του.