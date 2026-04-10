ΗΠΑ: «Πάγωσε» η δίκη για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούσκα - Ψυχικά ανίκανος ο σχιζοφρενής δολοφόνος

Σε νομικό αδιέξοδο οδηγείται, τουλάχιστον προσωρινά, η υπόθεση της στυγερής δολοφονίας της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα, Ιρίνα Ζαρούτσκα, που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2025. Ο δράστης, ο 35χρονος άστεγος Ντε Κάρλος Μπράουν Τζούνιορ, κρίθηκε από τους γιατρούς ψυχικά ανίκανος να παραστεί στη δίκη, με αποτέλεσμα η δικαστική διαδικασία να «παγώσει» μέχρι να αποκατασταθεί η πνευματική του κατάσταση.

Το έγκλημα, που καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του συρμού στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, προκαλεί αποτροπιασμό. Στο βίντεο φαίνεται ο Μπράουν να κάθεται ακριβώς πίσω από τη νεαρή κοπέλα. Μετά από μια ολιγοδευτερόλεπτη παύση, βγάζει ένα μαχαίρι και την κατακρεουργεί επανειλημμένα, πριν απομακρυνθεί ψυχρά από το σημείο, αφήνοντας την Ιρίνα να ξεψυχήσει αιμόφυρτη στο δάπεδο του βαγονιού.

Ένας «γνώριμος» των αρχών χωρίς θεραπεία

Η ψυχιατρική έκθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αποκαλύπτει μια σειρά από εγκληματικές παραλείψεις:

Διάγνωση σχιζοφρένειας: Ο 35χρονος έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο και υποστήριζε ότι το σώμα του «ελεγχόταν» από εξωτερικές δυνάμεις.

Βίαιο παρελθόν: Είχε απασχολήσει τις αρχές από το 2007, ενώ είχε εκτίσει πενταετή ποινή για ένοπλη ληστεία.

Η έκκληση της οικογένειας: Οι δικοί του άνθρωποι είχαν προειδοποιήσει για την επικινδυνότητά του, όμως το σύστημα δεν τον έκρινε «νομικά επικίνδυνο» για υποχρεωτική νοσηλεία, αφήνοντάς τον στον δρόμο.

Η διαδικασία της «αποκατάστασης»

Παρά την τρέχουσα εξέλιξη, η υπόθεση δεν κλείνει. Ο Μπράουν παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση και θα υποβληθεί σε ειδική θεραπεία «αποκατάστασης». Στόχος των αρχών είναι να καταστεί ικανός να κατανοήσει τις κατηγορίες, ώστε να καθίσει τελικά στο σκαμνί. Σημειώνεται ότι οι εισαγγελείς ζητούν ακόμη και τη θανατική ποινή, λόγω της φύσης του εγκλήματος σε μέσο μαζικής μεταφοράς.

Το τέλος του αμερικανικού ονείρου για την Ιρίνα

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι η Ιρίνα Ζαρούτσκα είχε εγκαταλείψει το Κίεβο για να γλιτώσει από τη φρίκη του πολέμου. Αναζήτησε ασφάλεια στις ΗΠΑ, μια χώρα που, όπως έλεγε η οικογένειά της, «αγάπησε από την πρώτη στιγμή». Τελικά, η μοίρα της γράφτηκε με τον πιο σκληρό τρόπο σε ένα τρένο στη Σάρλοτ, από έναν άνθρωπο που το σύστημα επέτρεψε να βρίσκεται δίπλα της.