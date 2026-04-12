Ιράν: Γελοίες και διασκεδαστικές οι απειλές Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο αρχηγός του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού χαρακτήρισε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα 12 Απριλίου «γελοίες και διασκεδαστικές» τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να επιβάλει αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι γενναίοι άνδρες της ναυτικής δύναμης (...) εποπτεύουν και ελέγχουν όλες τις κινήσεις» των Αμερικανών στην περιοχή, δήλωσε ο Σαχράμ Ιρανί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. «Οι απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του Ιράν (...) είναι εντελώς γελοίες και διασκεδαστικές», πρόσθεσε.

Εξάλλου οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης πως οποιοδήποτε στρατιωτικό σκάφος αποπειραθεί να πλησιάσει τα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί πως παραβιάζει την κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ και θα αντιμετωπισθεί σκληρά και αποφασιστικά.

Τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την «ευφυή διαχείριση» του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποστηρίζουν οι Φρουροί σε δήλωση που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην οποία προσθέτουν ότι είναι «ανοικτά για την ασφαλή διέλευση μη στρατιωτικών σκαφών σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις».

Γκαλιμπάφ: Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε

Το Ιράν, μέσω δηλώσεων του προέδρου του κοινοβουλίου και κορυφαίου διαπραγματευτή Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε ότι έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, συνέβαλαν σε κάποια πρόοδο.

Παράλληλα, ο Γκαλιμπάφ, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι οι πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη στάση της Τεχεράνης, ενώ επανέλαβε ότι η απάντηση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τη στάση της άλλης πλευράς, λέγοντας: «Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε, και αν έρθετε με λογική, θα ανταποκριθούμε με λογική».

Ο ίδιος προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν δεν προτίθεται να υποκύψει σε πιέσεις ή απειλές, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις θέσεις του στις διαπραγματεύσεις.