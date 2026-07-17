Υπό έλεγχο η φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας
Στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμαν 35 πυροσβέστες και 8 οχήματα.
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) στα Πολιτικά Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικές, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούσαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.