Breaking news icon BREAKING
NEWS

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πύργο Ηλείας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Εύβοια Local News

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας

Στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμαν 35 πυροσβέστες και 8 οχήματα.

Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook
Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) στα Πολιτικά Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικές, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούσαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Εύβοια Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader