Υπό έλεγχο η φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) στα Πολιτικά Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικές, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούσαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.