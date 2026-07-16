Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) στον Ασπρόπυργο, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:15 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του συμβάντος μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Την ίδια ώρα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Ήχησε το 112

Στις 19:43 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.