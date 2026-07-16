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Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Αστυνομία Πατήσια

Φωτιά σε επιχείρηση στα Κάτω Πατήσια - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
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Γιάννης Κέμμος

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στα Κάτω Πατήσια, όταν εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά σε επιχείρηση που βρίσκεται στην οδό Λάρνακος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε γειτονικά κτίρια ή επιχειρήσεις.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Για τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων, η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Λάρνακος, με την κίνηση να αποκαθίσταται μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.

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