Μάνδρα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Παρασκευή – Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου , στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:40 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε περίπου 40 λεπτά.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:40 και προχώρησε στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας έχει διαθέσει υδροφόρες. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.