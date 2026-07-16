Φωτιά τώρα στη Νέα Τίρυνθα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου στην περιοχή της Τίρυνθας, επί της οδού Ναυπλίου - Άργους, κοντά σε εργοτάξιο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα φορτηγά οχήματα, καθώς και πλησίον των δικαστικών φυλακών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από το Ναύπλιο και το Άργος, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε σε χωράφι κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Ευθυμίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσής της.