Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 περιοχές για αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για 5 περιοχές της χώρας βλέπει η Πολιτική Προστασία για αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου. Παράλληλα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της υπηρεσίας, αρκετές περιοχές της χώρας θα αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 3).

Πιο αναλυτικά, πολύ υψηλό κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των πέντε αυτών περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.



Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν: