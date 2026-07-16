Σε συναγερμό η Πυροσβεστική λόγω πολλαπλών φωτιών - Σε Red Code 5 περιφέρειες την Παρασκευή

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρέθηκε και σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας υπό συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Αττικής, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Κορινθίας, όπου για αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Το Red Code προβλέπει την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων, καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων αυξημένης ετοιμότητας. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση μερικής επιφυλακής στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις της ημέρας πραγματοποιήθηκαν στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας στην Αττική, στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου – Νέστορος στη Μεσσηνία, στα Μεστά της Χίου, στον Άγιο Νεκτάριο της Κω και στην Άγρα Λέσβου. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή εθελοντών, υδροφόρων και μηχανημάτων έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ αρκετά από τα πύρινα μέτωπα οριοθετήθηκαν ή τέθηκαν υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στην άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.