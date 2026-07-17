Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κρήτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) για φωτιά προβλέπεται για την περιφέρεια της Κρήτης, αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ως εκ τούτου και οι 4 νομοί του νησιού (Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι) τίθενται σε επιφυλακή, με την Πολιτική Προστασία να έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Οδηγίες από την Πυροσβεστική

Ανακοίνωση επίσης εξέδωσε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου το Πυροσβεστικό Σώμα με οδηγίες προς τους πολίτες, εφιστώντας τους την προσοχή για το επόμενο διάστημα, καθώς κρίνεται πως είναι ιδιαίτερα επίφοβο για το ξέσπασμα πυρκαγιών.

Αναλυτικά, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει πως «υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου. Διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περιόδου και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ επικίνδυνες».

Συνιστά δε οι πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με: τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr

Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr

Τέλος, σημειώνεται πως «έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι – περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων», με την Πυροσβεστική να τονίζει ότι προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων.