Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κιλκίς, στην περιοχή Άσπρος

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στο Κιλκίς. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε χαμηλή βλάστηση στην ΠΑΘΕ στην περιοχή Άσπρος του δήμου Παιονίας.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις και κατάφερε γρήγορα να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά. Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Παιονίας.

H Τροχαία προχώρησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα αλλά σύντομα προχώρησε στην άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.



Στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.