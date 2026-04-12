Εκλογές στην Ουγγαρία: Η μάχη του Μάγιαρ κατά της ηγεμονίας του Όρμπαν

Οι Ούγγροι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες σε μια εκλογική αναμέτρηση που ενδέχεται να θέσει τέλος στην 16ετή διακυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Μοιραία οι εκλογές συγκεντρώνουν τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας καθώς ο Όρμπαν θεωρείται ως το «μακρύ χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας καθυστερήσει και μπλοκάρει πολλά από τα μέτρα και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Μόσχας.

Ο βασικός αντίπαλος: Πέτερ Μάγιαρ και το κόμμα Tisza

Σύμφωνα με το «Poll of Polls» του POLITICO, ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, με τον αντίπαλό του Πέτερ Μάγιαρ και το κεντροδεξιό κόμμα Tisza να προηγούνται άνετα έχοντας στην κορυφή της κυβερνητικής τους ατζέντας τη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων και την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Οι προβλέψεις του POLITICO τοποθετούν το κόμμα Tisza του Magyar στο 49%, 10 μονάδες μπροστά από το Fidesz του Όρμπαν, το οποίο συγκεντρώνει 39% .

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δημοσκοπήσεις στην Ουγγαρία παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με τους δημοσκόπους και τους φορείς που τις αναθέτουν ή τις διεξάγουν.

Debrecen. Macaristan. Muhalefetin, bugünkü seçim öncesi otoriter lider Orban'a karşı düzenlediği miting. pic.twitter.com/BEsnW35SjJ — Punto Haber (@punto_haber) April 11, 2026

Το περίπλοκο εκλογικό σύστημα

Παρά τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα ποσοστά ψήφων δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε κοινοβουλευτικές έδρες, ειδικά στο περίπλοκο εκλογικό σύστημα της Ουγγαρίας.

Οι περισσότεροι ψηφοφόροι ψηφίζουν τόσο έναν υποψήφιο περιφέρειας όσο και μια λίστα κόμματος. Οι εκλογικές περιφέρειες έχουν αναδιαμορφωθεί προς όφελος του κυβερνώντος κόμματος, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι ψήφοι από το εξωτερικό .Το ουγγρικό κοινοβούλιο έχει 199 έδρες, εκ των οποίων οι 106 καλύπτονται μέσω εκλογών σε περιφέρειες, όπου ο υποψήφιος με τις περισσότερες ψήφους κερδίζει την έδρα.

Οι υπόλοιπες 93 έδρες καλύπτονται μέσω πανεθνικών λιστών κομμάτων. Μόνο τα κόμματα που λαμβάνουν τουλάχιστον 5% των ψήφων δικαιούνται έδρες από τις λίστες. Ο υπολογισμός των εδρών αυτών είναι ιδιαίτερα περίπλοκος, καθώς περιλαμβάνει και ψήφους από τις εκλογές περιφέρειας, ακόμη και από ανεπιτυχείς υποψηφίους ή ψήφους που δεν ήταν απαραίτητες για τη νίκη . Αυτό το σύστημα, αποτέλεσμα μεταρρύθμισης του 2011, έχει κατηγορηθεί ότι ενισχύει το φαινόμενο «ο νικητής τα παίρνει όλα» .

Ψήφοι από το εξωτερικό

Οι Ούγγροι που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να ψηφίσουν ταχυδρομικά, αλλά μόνο για τις πανεθνικές λίστες. Αυτές οι ψήφοι έχουν αποδειχθεί κρίσιμες σε προηγούμενες εκλογές, καθορίζοντας μία έδρα το 2018 και δύο το 2022. Φέτος, σχεδόν 500.000 άτομα έχουν εγγραφεί για ταχυδρομική ψήφο, αριθμός ρεκόρ, με πολλούς να βρίσκονται στη Ρουμανία και τη Σερβία.

Ιστορικά, οι ταχυδρομικές ψήφοι ευνοούν σε μεγάλο βαθμό τον Όρμπαν, με το Fidesz να λαμβάνει πάνω από το 90% αυτών το 2022 .Αντίθετα, οι Ούγγροι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό αλλά διατηρούν την κατοικία τους στη χώρα μπορούν να ψηφίσουν σε πρεσβείες ή προξενεία. Αυτή η δημογραφική ομάδα τείνει να ευνοεί περισσότερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και οι ψήφοι τους προσμετρώνται στην εγχώρια ψηφοφορία, τόσο για τις λίστες κομμάτων όσο και για τις περιφέρειες. Φέτος, ένας αριθμός ρεκόρ 90.734 ψηφοφόρων επέλεξε αυτή την επιλογή