Εκλογές στην Ουγγαρία: Νίκη Μαγιάρ βλέπουν οι δημοσκοπήσεις - Ιστορικό το ρεκόρ συμμετοχής

16 χρόνια μετά την επικράτησή του, ο Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται πως θα γνωρίσει την ήττα από τον νεαρό συνυποψήφιό του και πρόεδρο της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ στις κρίσιμες εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα) με τη συμμετοχή να αγγίζει επίπεδα ρεκόρ. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, υπολογίζεται ότι ψήφισε το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Λίγο μετά τις 20:30 (τοπική ώρα), σύμφωνα με το 21,5% των καταμετρημένων ψηφοδελτίων, ο Μαγιάρ επικρατεί του Όρμπαν κερδίζοντας περίπου 128 έδρες από τις 199 στην ουγγρική Βουλή.

With 21.54% of votes counted in Hungary’s election, the opposition TISZA party led by Péter Magyar was projected to win 128 of 199 seats, while Prime Minister Viktor Orbán’s Fidesz stood at 62 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) April 12, 2026

Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να επιλέξουν να προσφέρουν μια πέμπτη διαδοχική θητεία στον εθνικιστή πρωθυπουργό Όρμπαν ή την αλλαγή με τον συντηρητικό φιλοευρωπαίο Μάγιαρ.

«Η συμμετοχή ρεκόρ είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας κινητοποίησης εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος και η ψηφοφορία ήταν δημοκρατική», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. «Χαιρόμαστε που το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει αυτή την ισχυρή δημοκρατική εντολή», δήλωσε ο Γκέργκελι Γκούλιας και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το Fidesz, το κόμμα του Ορμπάν, θα έχει την πλειοψηφία.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις της τελευταίας στιγμής που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza είναι το αυτό που φαίνεται να επικρατεί.

Όπως αναφέρεται, το Tisza προβλέπεται να κερδίσει 135 έδρες στο Κοινοβούλιο των 199 εδρών. Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει 57% των ψήφων, μπροστά από το εθνικιστικό κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν, καθιστώντας τον ηγέτη του Πέτερ Μαγιάρ σε απόλυτο νικητή, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.

Εν τω μεταξύ, μια άλλη δημοσκόπηση του 21 Research Centre έδειξε το Tisza θα συγκεντρώνει το 55% των ψήφων και να κερδίζει 132 έδρες.

Σημειώνεται ότι στην Ουγγαρία δεν υπάρχουν exit polls, ωστόσο ορισμένες από τις δημοσκοπήσεις που διεξάγονται πριν από τις εκλογές αλλά δημοσιεύονται μόνο μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, έχουν αποδειχθεί ακριβείς στο παρελθόν.

Μαγιάρ: Η Ουγγαρία έγραψε ξανά ιστορία

«Η Ουγγαρία έγραψε ξανά ιστορία ακριβώς 23 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για την ΕΕ!» ανέφερε ο υποψήφιος Πέτερ Μαγιάρ αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών στην πρώτη συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα ευχαρίστησε τους Ούγγρους για τη μεγάλη προσέλευση καθώς η συμμετοχή δείχνει πως περισσότεροι από 6 εκατομμύρια προσήλθαν στις κάλπες. «Έχουμε λάβει χιλιάδες αναφορές για εκλογική νοθεία» συνέχισε. «Τώρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρήσουμε την ηρεμία και την γαλήνη μας!» κατέληξε.