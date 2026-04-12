Αλλάζει σελίδα η Ουγγαρία: Ποιος είναι ο νικητής των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ - Βαριά ήττα Όρμπαν

Σαρωτική ήταν τελικά η νίκη του ηγέτη του κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza στην Ουγγαρία , Πέτερ Μαγιάρ ο οποίος «εκθρόνισε» τον επί 16 χρόνια πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Το βράδυ της 12ης Απριλίου, ο 45χρονος πολιτικός, ο οποίος θεωρούνταν από τις δημοσκοπικές εταιρείες φαβορί στην κρίσιμη εκλογική κούρσα, αναδείχθηκε νέος πρωθυπουργός.

Mε καταμετρημένο το 53,45% των ψήφων φέρουν το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza να κερδίζει 136 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, το κόμμα Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν κερδίζει 56 έδρες. «Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο Πέτερ Μαγιάρ.

Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ, που μεγάλωσε στη Βουδαπέστη, ως παιδί ήταν μεγάλος υποστηρικτής του Βίκτορ Όρμπαν όταν ο τελευταίος θεωρούνταν ακόμη σύμβολο του φιλοδημοκρατικού κινήματος μετά την πτώση του κομμουνισμού. Σήμερα, όμως, 45χρονος πολιτικός αποτέλεσε τον πιο ισχυρό πολιτικό αντίπαλο του επί 16 χρόνια πρωθυπουργού της Ουγγαρίας και ως το πρόσωπο πίσω από το ταχύτατα ανερχόμενο κόμμα Tisza.

Η άνοδός του χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή και απρόβλεπτη. Όπως σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές, «ποτέ στην μεταπολιτευτική ιστορία της Ουγγαρίας δεν έχουμε δει κόμμα να ανεβαίνει τόσο γρήγορα». Ο ίδιος έχει διασχίσει τη χώρα, πραγματοποιώντας ακόμη και έξι ομιλίες την ημέρα, προσπαθώντας να κινητοποιήσει μια κοινωνία που για χρόνια έδειχνε πολιτικά απογοητευμένη και παθητική. Πολλοί τον περιγράφουν ως χαρισματικό αλλά και οξύθυμο, με έντονη προσωπικότητα που μπορεί να γίνει σκληρή.

Από στενός συνεργάτης του Όρμπαν σε σφοδρό πολέμιο

Η προσωπική του ιστορία είναι στενά συνδεδεμένη με το σύστημα εξουσίας που τώρα αμφισβητεί. Υπήρξε μέρος του περιβάλλοντος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz, είχε σχέσεις με στελέχη της κυβέρνησης και ήταν παντρεμένος με την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης του κόμματος. Εργάστηκε επίσης ως διπλωμάτης και σε κρατικούς φορείς. Αυτή η «εσωτερική γνώση» του συστήματος θεωρείται από κάποιους πλεονέκτημα, καθώς του δίνει αξιοπιστία όταν καταγγέλλει τη διαφθορά και τη λειτουργία του καθεστώτος.

Η πολιτική του αναρρίχηση επιταχύνθηκε το 2024, όταν αποκαλύφθηκε σκάνδαλο χάριτος σε άτομο που είχε εμπλακεί σε υπόθεση συγκάλυψης κακοποίησης σε παιδικό ίδρυμα. Η υπόθεση οδήγησε σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων προσώπων και ο Μαγιάρ αντέδρασε δημόσια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Από τότε ξεκίνησε ανοιχτή ρήξη με το Fidesz και ίδρυσε το πολιτικό του κίνημα.

Η εκλογική του δεξαμενή

Το μήνυμά του βρίσκει απήχηση σε πολίτες που αντιμετωπίζουν ακρίβεια, χαμηλούς μισθούς και φθίνουσες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως λένε υποστηρικτές του, «οτιδήποτε είναι καλύτερο από αυτή την ήσυχη αργή κατάρρευση». Σε πρόσφατες κινητοποιήσεις του συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, δείχνοντας ότι υπάρχει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Παρά τη δημοφιλία του, παραμένει αμφιλεγόμενος. Κάποιοι τον θεωρούν «ρεαλιστική ελπίδα» για την αποδόμηση του συστήματος Όρμπαν, ενώ άλλοι τον βλέπουν με καχυποψία, επισημαίνοντας ότι η πολιτική του πλατφόρμα παραμένει ασαφής. Ο ίδιος υπόσχεται αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, καταπολέμηση της διαφθοράς και επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες για πολλά κοινωνικά ζητήματα.

Ένα κρίσιμο εμπόδιο είναι το εκλογικό σύστημα της Ουγγαρίας, όπου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων για συνταγματικές αλλαγές, κάτι που καθιστά αβέβαιο το κατά πόσο θα μπορέσει να εφαρμόσει πλήρως το πρόγραμμά του ακόμη κι αν κερδίσει.

Παρόλα αυτά, πολλοί πολίτες φαίνεται να τον βλέπουν σε εκείνον τη μοναδική ρεαλιστική εναλλακτική απέναντι στον Όρμπαν. Όπως είπε ένας ανεξάρτητος βουλευτής, «υπάρχουν ερωτηματικά και θαυμαστικά γύρω του, αλλά η κοινωνία τον έχει αποδεχτεί ως την πιο πιθανή διέξοδο».

Ο Όρμπαν κάλεσε τον Μαγιάρ για να τον συγχαρεί

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο 45χρονος αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Βίκτορ Όρμπαν κάλεσε τον πολιτικό τυ αντίπαλο για να τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν αναγνώρισε την ήττα του με σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμα οριστικά, είναι σαφή· για εμάς, είναι οδυνηρά, αλλά αδιαμφισβήτητα. Δεν λάβαμε την ευθύνη ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης, προσθέτοντας ότι «συνεχάρη το κόμμα που νίκησε» και ότι το κόμμα του, το Fidesz, θα υπηρετήσει το έθνος από την αντιπολίτευση.

NOW: Viktor Orbán:



The election result, although not yet complete, is understandable and clear.



The responsibility and opportunity of governance were not given to us. I congratulated the winning party. pic.twitter.com/c1ZbKuVuuc — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

«Η συμμετοχή ρεκόρ είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας κινητοποίησης εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος και η ψηφοφορία ήταν δημοκρατική», δήλωσε λίγο μετά το κλείσιμο των καλπών στους δημοσιογράφους ο προσωπάρχης του Βίκτορ Όρμπαν. «Χαιρόμαστε που το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει αυτή την ισχυρή δημοκρατική εντολή», δήλωσε ο Γκέργκελι Γκούλιας.