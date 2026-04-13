Οι προτεραιότητες Μαγιάρ μετά τη σαρωτική νίκη στην Ουγγαρία - Πλήγμα για τον Τραμπ η ήττα Όρμπαν

Συντριπτική ήταν η νίκη του Πέτερ Μαγιάρ, ηγέτη του κόμματος Tisza που μέχρι στιγμής βρισκόταν στην αντιπολίτευση, έναντι του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, μετά τις χθεσινές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή-ρεκόρ.

Ο δεξιός και φιλοευρωπαίος Μαγιάρ, εξασφάλισε πλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, κατά τη σχεδόν οριστική καταμέτρηση των αποτελεσμάτων νωρίς το πρωί της Δευτέρας (13/4) από την εκλογική επιτροπή της χώρας.

Το Tisza θα καταλάβει τις 138 από τις 199 της ουγγρικής Βουλής, έναντι 55 της παράταξης Fidesz του απερχόμενου λαϊκιστή εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Το έτερο ακροδεξιό κόμμα Mi Hazánk κέρδισε έξι θέσεις.

«Συνεχάρην το κόμμα που νίκησε», δήλωσε ο Όρμπαν, μιλώντας στους υποστηρικτές του στη Βουδαπέστη. «Θα υπηρετήσουμε το ουγγρικό έθνος και την πατρίδα μας και από την αντιπολίτευση», τόνισε ο απερχόμενος πρωθυπουργός με δάκρυα στα μάτια.

Σύμφωνα με τον Guardian, η μεγάλη πλειοψηφία που εξασφάλισε ο 45χρονος Πέτερ Μαγιάρ στο ουγγρικό κοινοβούλιο, του δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το Σύνταγμα και βασικούς νόμους, προχωρώντας σε ριζικές αλλαγές σε σχέση με τις παρεμβάσεις που έκανε στο κράτος ο Όρμπαν τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεχομένως να προχωρήσει σε κινήσεις ώστε να απελευθερωθούν άμεσα τα «μπλοκαρισμένα» κονδύλια της ΕΕ στη χώρα.

Hungary's opposition leader Peter Magyar walked through a sea of Hungarian flags and blazing torches on April 12 as supporters celebrated his Tisza party's landslide election victory over veteran nationalist Prime Minister Viktor Orban. pic.twitter.com/W5dAnV3lLr — Reuters (@Reuters) April 12, 2026

Ο Μαγιάρ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τις τεταμένες σχέσης της Ουγγαρίας με την ΕΕ, να πατάξει τη διαφθορά και να κατευθύνει πόρους προς παραμελημένες επί μακρόν δημόσιες υπηρεσίες, δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι «ξαναέγραψαν την ουγγρική ιστορία».

«Συμπατριώτες μου Ούγγροι, τα καταφέραμε!», είπε προς τις δεκάδες χιλιάδες ενθουσιώδεις υποστηρικτές που είχαν συγκεντρωθεί στις όχθες του Δούναβη για να γιορτάσουν.

«Απόψε, η αλήθεια επικράτησε του ψεύδους», δήλωσε ο Μαγιάρ. «Σήμερα, νικήσαμε επειδή οι Ούγγροι δεν ρώτησαν τι μπορεί να κάνει η πατρίδα τους για αυτούς - αλλά τι μπορούν αυτοί να κάνουν για την πατρίδα τους. Βρήκατε την απάντηση. Και την κάνατε πράξη».

Ήττα για τον πιο στενό «φίλο» του Τραμπ στην ΕΕ

Οι εκλογές παρακολουθούνταν στενά σε όλο τον κόσμο ως δοκιμασία της ανθεκτικότητας του φιλοτραμπικού κινήματος MAGA και της παγκόσμιας ακροδεξιάς, πολλοί από τους οποίους εδώ και καιρό έβλεπαν τον Όρμπαν ως πηγή έμπνευσης και επιδίωκαν να ακολουθήσουν τη στρατηγική του.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Τζέι Ντι Βανς είχε ταξιδέψει στη Βουδαπέστη, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι είχε έρθει για να «βοηθήσει» τον Όρμπαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης επανειλημμένα στηρίξει τον Όρμπαν, πιο πρόσφατα την Παρασκευή, όταν υποσχέθηκε να φέρει την «οικονομική ισχύ» των ΗΠΑ στη χώρα, αν ο Όρμπαν επανεκλεγόταν.

Ο Αμερικανός Δημοκρατικός Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των ουγγρικών εκλογών δεν προμηνύουν κάτι καλό για την κυβέρνηση Τραμπ. «Ο ακροδεξιός αυταρχικός Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι κόλακες του Τραμπ και οι εξτρεμιστές του MAGA στο Κογκρέσο έχουν σειρά τον Νοέμβριο. Ο χειμώνας έρχεται».

Τους τελευταίους μήνες, ο 62χρονος Όρμπαν είχε επίσης λάβει τη στήριξη δεξιών και ακροδεξιών ηγετών, από τη Μαρίν Λεπέν της Γαλλίας έως την Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του Ισραήλ.

Η Μελόνι ήταν μεταξύ εκείνων που συνεχάρησαν τον Μαγιάρ το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/2), υποσχόμενη τη συνέχιση της συνεργασίας της χώρας της και ευχόμενη επιτυχία. Πρόσθεσε: «Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για τη στενή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και γνωρίζω ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το έθνος του, και από τη θέση της αντιπολίτευσης».

Ηγέτες από όλη την Ευρώπη χαιρέτισαν το αποτέλεσμα, με τον Κιρ Στάρμερ να το χαρακτηρίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά και για την ευρωπαϊκή δημοκρατία».