Τραμπ για Ιράν: Δεν έχω πρόβλημα να τους συναντήσω - Δεν αναχώρησε ο Βανς για Πακιστάν

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διαπραγματευτική αποστολή των ΗΠΑ έχει αναχωρήσει και θα φτάσει εντός της ημέρας στο Ισλαμαμπάντ, το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί με τον Τζέι Ντι Βανς να βρίσκεται ακόμη στη Ουάσιγκτον.

Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, δεν είναι σαφές αν τα υπόλοιπα μέλη της αμερικανικής αποστολής είναι καθ’ οδόν ή βρίσκονται ήδη στο Ισλαμαμπάντ. Όπως αναφέρει το CNNi, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει την Τρίτη στην πακιστανική πρωτεύουσα με τις συνομιλίες να ξεκινούν την Τετάρτη.

Νωρίτερα, μιλώντας στην εφημερίδα New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με ανώτερους Ιρανούς ηγέτες, εφόσον υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. «Υποτίθεται ότι θα έχουμε συνομιλίες», σημείωσε ο Τραμπ στη σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε, απορρίπτοντας μάλιστα τις αμφιβολίες περί πιθανής αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. «Σε αυτό το σημείο, θα έλεγα ότι κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Το χρονοδιάγραμμα αναδεικνύει τον επείγοντα χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

«Δεν έχω αντίρρηση να συναντήσω Ιρανούς ηγέτες»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο μιας σημαντικής διπλωματικής κίνησης, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να συναντηθεί απευθείας με την ιρανική ηγεσία, εφόσον προκύψει η ευκαιρία. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», είπε. «Αν θέλουν να συναντηθούμε, έχουμε πολύ ικανούς ανθρώπους, αλλά προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός όρος των διαπραγματεύσεων είναι μη διαπραγματεύσιμος: το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει κάθε επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων. «Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό», τόνισε. «Δεν θα υπάρξουν πυρηνικά όπλα». Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει εφόσον συμμορφωθεί. «Είναι μια υπέροχη χώρα η οποία θα μπορούσε πραγματικά να γίνει ακόμη καλύτερη», ανέφερε.

Ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει ποιες συνέπειες θα αντιμετωπίσει η Τεχεράνη σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης ή κατάρρευσης των συνομιλιών, ιδίως ενόψει της λήξης της εκεχειρίας. «Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση μέτρων, όπως η κατάσχεση επιπλέον πλοίων που συνδέονται με το Ιράν. «Μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα ήταν ευχάριστο».

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ γνωρίζουν ποιος ηγείται του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουμε αρκετά καλή εικόνα και πιστεύουμε ότι συνομιλούμε με τους κατάλληλους ανθρώπους».