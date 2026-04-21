ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας εν μέσω έρευνας

Η υπουργός Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, υπέβαλε την παραίτησή της τη Δευτέρα 20/5), έπειτα από σειρά καταγγελιών και εν εξελίξει έρευνας για ανάρμοστη συμπεριφορά στο υπουργείο. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Τσάβες-ΝτεΡέμερ αποχωρεί από την κυβέρνηση για να μετακινηθεί στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο, η αποχώρησή της συνδέεται με έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Εργασίας σχετικά με καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας, ακατάλληλες επαφές με υφισταμένους και πιθανή κακή χρήση δημόσιων πόρων. Η υπόθεση είχε προκαλέσει αναταράξεις εδώ και μήνες στην Ουάσιγκτον, καθώς αρκετοί στενοί συνεργάτες της είχαν ήδη παραιτηθεί ή απομακρυνθεί από τις θέσεις τους.

Παράλληλα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι υπήρχαν κατηγορίες για τοξικό εργασιακό περιβάλλον και προσωπικές σχέσεις εντός του υπουργείου. Η Τσάβες-ΝτεΡέμερ είχε αναλάβει το υπουργείο το 2025, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, και είχε ξεχωρίσει για τη σχετικά φιλική στάση της απέναντι στα εργατικά συνδικάτα, κάτι ασυνήθιστο για Ρεπουμπλικανή πολιτικό.

Μετά την παραίτησή της, προσωρινά καθήκοντα υπουργού αναλαμβάνει ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Κιθ Σόντερλινγκ. Η αποχώρηση της Τσάβες-ΝτεΡέμερ είναι η τρίτη σημαντική αποχώρηση από το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ μέσα σε λίγες εβδομάδες