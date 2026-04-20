«Πράσινο φως» του Ιράν στις συνομιλίες με ΗΠΑ - Στο Πακιστάν κορυφαία ομάδα διαπραγματευτών

Στο Ισλαμαμπάντ θα ταξιδέψει την Τετάρτη 22 Απριλίου κορυφαία ιρανική αντιπροσωπεία για να δώσει το παρών στις κρίσιμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ οι οποίες θα κρίνουν το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή λίγο πριν εκπνεύσει η διορία για την εκεχειρία.

Ειδικότερα, δυο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στους New York Times ανέφεραν ότι o Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θα ηγηθεί των συνομιλιών και θα παραστεί μόνο εάν παραστεί και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

IRAN SENDS TOP TEAM TO PAKISTAN FOR TALKS WITH US: NYT



An Iranian delegation will travel to Islamabad on Tuesday for negotiations with the United States, according to two senior Iranian officials.Influential figure Mohammad Bagher Ghalibaf will lead the talks and attend only if… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 20, 2026

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι νεωτέρας, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δεν έχει αναχωρήσει από τη Ουάσιγκτον.

Πεζεσκιάν: «Υπάρχει βαθιά ιστορική δυσπιστία προς τις ΗΠΑ»

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν επιμένει να υπάρχει «βαθιά ιστορική δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά ότι «η τήρηση των δεσμεύσεων παραμένει η βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου».

«Εκτός από τη βαθιά ιστορική δυσπιστία στο Ιράν απέναντι στο υπόβαθρο της συμπεριφοράς και των επιδόσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η μη εποικοδομητική και αντιφατική προσέγγιση των Αμερικανών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες φέρει ένα πικρό μήνυμα: επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν», έγραψε στο X. «Ο λαός του Ιράν δεν θα υποκύψει στον καταναγκασμό» κατέληξε.

Τραμπ: «Δεν έχω αντίρρηση να συναντήσω Ιρανούς ηγέτες»

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο μιας σημαντικής διπλωματικής κίνησης, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να συναντηθεί απευθείας με την ιρανική ηγεσία, εφόσον προκύψει η ευκαιρία. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», είπε μιλώντας στην εφημερίδα New York Post. «Αν θέλουν να συναντηθούμε, έχουμε πολύ ικανούς ανθρώπους, αλλά προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση» προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός όρος των διαπραγματεύσεων είναι μη διαπραγματεύσιμος: το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει κάθε επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων. «Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό», τόνισε. «Δεν θα υπάρξουν πυρηνικά όπλα». Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει εφόσον συμμορφωθεί. «Είναι μια υπέροχη χώρα η οποία θα μπορούσε πραγματικά να γίνει ακόμη καλύτερη», ανέφερε.

Ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει ποιες συνέπειες θα αντιμετωπίσει η Τεχεράνη σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης ή κατάρρευσης των συνομιλιών, ιδίως ενόψει της λήξης της εκεχειρίας. «Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση μέτρων, όπως η κατάσχεση επιπλέον πλοίων που συνδέονται με το Ιράν. «Μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα ήταν ευχάριστο».

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ γνωρίζουν ποιος ηγείται του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουμε αρκετά καλή εικόνα και πιστεύουμε ότι συνομιλούμε με τους κατάλληλους ανθρώπους».