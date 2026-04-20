Τραμπ: Δεν θα άρουμε τον αποκλεισμό του Ορμούζ αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε τη Δευτέρα 20 Απριλίου, λίγες ώρες πριν μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ η αμερικανική αντιπροσωπεία, ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ δεν θα αρθεί εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Σε νέα ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του αναφορικά με την πορεία του πολέμου.

«Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, τον οποίο δεν θα άρουμε μέχρι να υπάρξει μια «ΣΥΜΦΩΝΙΑ», καταστρέφει ολοκληρωτικά το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ. «Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ένας μη βιώσιμος αριθμός, ακόμη και βραχυπρόθεσμα», υποστήριξε στη συνέχεια.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι οι παραβιάσεις εκεχειρίας από τις ΗΠΑ αποτελούν εμπόδιο στις συνομιλίες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Αραγτσί δήλωσε στον Νταρ σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι το Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του θέματος, θα αποφασίσει για το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω.

Από την πλευρά του, το Πακιστάν θεωρεί ότι θα καταφέρει να πείσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε στο Reuters. «Έχουμε λάβει θετικά μηνύματα από το Ιράν. Η κατάσταση είναι ρευστή, αλλά καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να είναι εδώ όταν θα αρχίσουμε τις συνομιλίες αύριο ή μεθαύριο», ανέφερε.

Συμπλήρωσε πως η πακιστανική κυβέρνηση διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, καθώς η συμφωνηθείσα εκεχειρία πλησιάζει στη λήξη της.