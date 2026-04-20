Τραμπ: Η νέα συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από την τωρινή

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε τη Δευτέρα 20 Απριλίου ότι μια συμφωνία που επιδιώκει να συνάψει η κυβέρνησή του με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό καθεστώς της χώρας θα είναι «πολύ καλύτερη» από το πλέον ανενεργό Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA, την κοινώς λεγόμενη Πυρηνική Συμφωνία).

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τους πρώην προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν ότι έκαναν «μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς δημιούργησε έναν «εγγυημένο δρόμο προς ένα πυρηνικό όπλο». Ισχυρίστηκε ότι οι δύο πλήρωσαν το Ιράν «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» για να «ξοδέψει όπως έκριναν κατάλληλο» για να επιτύχει μια συμφωνία.

Η ανάρτηση έρχεται μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε από ορισμένους Δημοκρατικούς και ειδικούς στα πυρηνικά ότι πιέζει για γρήγορες διαπραγματεύσεις σε ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι «δεν βρίσκεται υπό καμία πίεση» για να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο «όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα».

Ο Τραμπ επέμεινε ότι η JCPOA θα είχε οδηγήσει το Ιράν στη χρήση των πυρηνικών του όπλων εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

«Εάν επιτευχθεί μια συμφωνία υπό τον 'ΤΡΑΜΠ', θα εγγυηθεί την Ειρήνη, την Ασφάλεια και την Προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και οπουδήποτε αλλού», τόνισε.

Τραμπ: «Δεν έχω αντίρρηση να συναντήσω Ιρανούς ηγέτες»

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο μιας σημαντικής διπλωματικής κίνησης, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να συναντηθεί απευθείας με την ιρανική ηγεσία, εφόσον προκύψει η ευκαιρία. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», είπε μιλώντας στην εφημερίδα New York Post. «Αν θέλουν να συναντηθούμε, έχουμε πολύ ικανούς ανθρώπους, αλλά προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση» προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός όρος των διαπραγματεύσεων είναι μη διαπραγματεύσιμος: το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει κάθε επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων. «Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό», τόνισε. «Δεν θα υπάρξουν πυρηνικά όπλα». Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει εφόσον συμμορφωθεί. «Είναι μια υπέροχη χώρα η οποία θα μπορούσε πραγματικά να γίνει ακόμη καλύτερη», ανέφερε.

Ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει ποιες συνέπειες θα αντιμετωπίσει η Τεχεράνη σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης ή κατάρρευσης των συνομιλιών, ιδίως ενόψει της λήξης της εκεχειρίας. «Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση μέτρων, όπως η κατάσχεση επιπλέον πλοίων που συνδέονται με το Ιράν. «Μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα ήταν ευχάριστο».

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ γνωρίζουν ποιος ηγείται του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουμε αρκετά καλή εικόνα και πιστεύουμε ότι συνομιλούμε με τους κατάλληλους ανθρώπους».