Συναγερμός στη Βόρεια Καρολίνα: 2 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο
Ένα «ραντεβού» για καβγά δίπλα σε σχολείο έλαβε ανησυχητική τροπή με τον αριθμό των θυμάτων να μην έχει εξακριβωθεί.
Συναγερμό σήμανε τη Δευτέρα 20 Απριλίου σε πάρκο στη Βόρεια Καρολίνα στις ΗΠΑ κοντά σε ένα γυμνάσιο καθώς δυο άνθρωποι έπεσαν νεκροί ύστερα από πυροβολισμούς.
Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, από το περιστατικό έχουν τραυματιστεί αρκετά άτομα ενώ μερικοί από τους εμπλεκόμενους είναι ανήλικοι.
Δύο «νεαρά άτομα» έδωσαν ραντεβού για καβγά στο πάρκο Λάινμπαχ κοντά στην οδό Ρόμπινχουντ, ο οποίος έλαβε ανησυχητική τροπή αφού ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί με «πολλαπλά θύματα», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Γουίνστον - Σάλεμ.
Το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας χαρακτήρισε το περιστατικό ως μαζική ένοπλη επίθεση και δήλωσε ότι «αρκετοί άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί, με τουλάχιστον 2 ανθρωπους να πέφτουν νεκροί». Την ίδια ώρα, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων.
Τα σχολεία στην περιοχή έχουν εκκενωθεί, αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι οι μαθητές είναι ασφαλείς ενώ υπάρχει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγει την περιοχή.
Οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν drones για να αναζητήσουν υπόπτους και παροτρύνουν τους πολίτες να διατηρήσουν τα προσωπικά drones στο έδαφος.