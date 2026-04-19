ΗΠΑ: Αναφορές για τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστημιακό χώρο της Αϊόβα

Η αστυνομία στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «πολλοί» άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/4), αφού το κολέγιο σήμανε συναγερμό που ανέφερε πυροβολισμούς σε μια περιοχή δημοφιλή για τη νυχτερινή ζωή.

«Το Αστυνομικό Τμήμα της Πόλης της Αϊόβα (ICPD) διερευνά περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε την Κυριακή», ανέφεραν αξιωματούχοι της πόλης της Αϊόβα σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι «δεν έχουν γίνει συλλήψεις». «Αυτή τη στιγμή, πολλά θύματα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες για τα τραύματά τους από τους πυροβολισμούς». Η κατάστασή τους δεν ήταν γνωστή, ανέφεραν οι αρχές.



Το ICPD ανέφερε ότι οι αξιωματικοί του ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για «μεγάλη συμπλοκή» στην πανεπιστημιούπολη λίγο πριν τις 2 π.μ. τοπική ώρα, προσθέτοντας ότι οι αξιωματικοί που έφτασαν στο σημείο «άκουσαν πυροβολισμούς».

Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανέφερε ότι υπήρχαν «επιβεβαιωμένα θύματα» στο περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα. Σε έκτακτες ειδοποιήσεις, το σχολείο κάλεσε τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή και να «παραμένουν σε εγρήγορση».



Το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν κοντά στους δρόμους College και Clinton, στην καρδιά της πανεπιστημιούπολης της μεσοδυτικής Αμερικής.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν συμπλοκές ατόμων που φέρονται να προηγήθηκαν των πυροβολισμών καθώς και εικόνες ανθρώπων να τρέχουν πανικόβλητοι.

BREAKING: Injuries reported in shooting on College and Clinton Street at University of Iowa in Iowa City. - alert https://t.co/ohm9mflOGe — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 19, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα πυροβόλα όπλα είναι άμεσα διαθέσιμα, έχουν μακρά ιστορία ένοπλης βίας που σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο.



Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας τον Φεβρουάριο. Επίσης, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε μια τάξη στο Πανεπιστήμιο Μπράουν τον Δεκέμβριο.