Πολεμικές ιαχές από τη Μόσχα: «Στόχος κάθε δυτική στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία»

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα, 8 Ιανουαρίου, απειλές ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία «θεμιτό στόχο» για τις ένοπλες δυνάμεις της, μετά την ανακοίνωση από τους Ευρωπαίους της πρόθεσής τους να αναπτύξουν χιλιάδες στρατιώτες στη χώρα μετά τον πόλεμο.



«Όλες αυτές οι μονάδες και εγκαταστάσεις θα θεωρηθούν θεμιτοί στρατιωτικοί στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Αυτές οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα στο υψηλότερο επίπεδο και παραμένουν επίκαιρες», δήλωσε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα.



Η ίδια επέκρινε επίσης «μιλιταριστικές» δηλώσεις μετά τη συμφωνία μεταξύ του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του για την ανάπτυξη στρατιωτών στην Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης.



«Οι νέες μιλιταριστικές δηλώσεις του αποκαλούμενου Συνασπισμού των προθύμων και του καθεστώτος του Κιέβου τους μετατρέπουν σ' έναν αληθινό «άξονα του πολέμου»», υπογράμμισε η Ζαχάροβα.

«Πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία»

Η «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργεί ως δύναμη διαβεβαίωσης, υποστηρίζοντας την ειρήνη και την ασφάλεια, ενώ η υπογραφή της διακήρυξης από τους Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, καλύπτοντας ουρανό και θάλασσες και ενισχύοντας τις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία μονάδας συντονισμού και η εγκατάσταση στρατιωτικών κόμβων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.