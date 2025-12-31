Αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία θέλει ο Ζελένσκι - «Δεν φοβάμαι συνάντηση με Πούτιν»

Την πιθανή παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας συζητά με την Ουάσινγκτον το Κίεβο. Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανέφερε επίσης αυτό που χαρακτήρισε ως ψεύτικη επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης σε συνομιλία μέσω WhatsApp ότι το Κίεβο ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου που προκλήθηκε από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας το 2022 και ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν σε οποιαδήποτε μορφή, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (28/12) ότι ο ίδιος και ο Ζελένσκι ήταν «ίσως πολύ κοντά» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παρέμεναν «ακανθώδη» εδαφικά ζητήματα. Ήταν πιο επιφυλακτικός από τον Ζελένσκι σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά είπε ότι βρίσκονται στο 95% του δρόμου προς μια τέτοια συμφωνία και ότι αναμένει από τις ευρωπαϊκές χώρες να «αναλάβουν ένα μεγάλο μέρος» αυτής της προσπάθειας με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Την Τρίτη (30/12), η Ρωσία δήλωσε ότι η διαπραγματευτική της στάση θα σκληρύνει, αφού κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτέθηκε σε μία από τις ρωσικές προεδρικές κατοικίες του Πούτιν - ένας ισχυρισμός που το Κίεβο χαρακτήρισε αβάσιμο και αποσκοπούσε στην ακύρωση των επίπονων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι θέλει αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία

Ο Ζελένσκι δήλωσε στην συνομιλία του στο WhatsApp ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα αποτελούσε σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας για το Κίεβο.

«Φυσικά, το συζητάμε αυτό με τον Πρόεδρο Τραμπ και με εκπροσώπους του (Δυτικού) συνασπισμού (που υποστηρίζει το Κίεβο). Το θέλουμε αυτό. Θα το θέλαμε. Αυτή θα ήταν μια ισχυρή θέση για τις εγγυήσεις ασφαλείας», είπε.

Ο Λευκός Οίκος δεν έκανε κανένα σχόλιο για το ζήτημα της αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν παρά την βαθιά έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης που υπογράμμισε τη Δευτέρα (29/12).

«Είπα στον πρόεδρο Τραμπ, στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε μορφή συνάντησης με τον Πούτιν. Δεν φοβάμαι καμία μορφή... Το κύριο πράγμα είναι να μην φοβούνται οι Ρώσοι».

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα (29/12) ότι το Κίεβο στόχευσε μια προεδρική κατοικία στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, τα οποία, όπως δήλωσε, αναχαίτισε όλα.