Σήραγγα της Μάγχης: Σταδιακή επανεκκίνηση των δρομολογίων μετά το τεχνικό μπλακ άουτ

Η Getlink, η εταιρεία που διαχειρίζεται τη σήραγγα της Μάγχης, ανακοίνωσε ότι αναμένει τη σταδιακή επανέναρξη της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση εκπροσώπου της. Η ανακοίνωση ακολούθησε την απόφαση της Eurostar να αναστείλει τα δρομολόγιά της λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της Getlink, το πρωί σημειώθηκε περιστατικό που αφορούσε διακοπή στην ηλεκτροδότηση των συρμών εντός της σήραγγας, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τεχνική παρέμβαση στα καλώδια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εταιρεία εκτιμά ότι η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται προοδευτικά.

Νωρίτερα, η Eurostar είχε γνωστοποιήσει την αναστολή όλων των δρομολογίων που συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι, το Άμστερνταμ και τις Βρυξέλλες, μέχρι νεωτέρας, έπειτα από διπλό τεχνικό συμβάν στη σήραγγα της Μάγχης.

Στην αρχική της ανακοίνωση, η εταιρεία συνέστησε στους επιβάτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους, καθώς επηρεάζεται η σιδηροδρομική σύνδεση της Βρετανίας με τη Γαλλία και την υπόλοιπη Ευρώπη.