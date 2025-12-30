Χριστουγεννιάτικο ριφιφί στη Γερμανία: Άδειασαν 3.200 θυρίδες με λεία 30 εκατ. ευρώ

Στο ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ εκτιμά η αστυνομία τη λεία από τη διάρρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στο Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας, όπου οι δράστες άδειασαν εκατοντάδες θυρίδες χρησιμοποιώντας «ριφιφί». Πελάτες της τράπεζας συγκεντρώθηκαν σήμερα στο υποκατάστημα ζητώντας αποζημίωση.

Η αστυνομία δεν γνωρίζει με ακρίβεια πότε έγινε η διάρρηξη, καθώς έγινε γνωστή μόλις χθες, όταν πυροσβέστες ερεύνησαν το κτήριο μετά από ενεργοποίηση ανιχνευτή καπνού. Οι διαρρήκτες εισήλθαν μέσω του γειτονικού πάρκινγκ και, περνώντας μέσα από πολλές πόρτες, έφτασαν σε δωμάτιο φύλαξης αρχείου. Εκεί άνοιξαν τρύπα στον τοίχο με ειδικό τρυπάνι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο.

Εικάζεται ότι η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε μεταξύ Χριστουγέννων και περασμένου Σαββατοκύριακου. Βίντεο από το πάρκινγκ δείχνουν ένα μαύρο Audi RS 6 να φεύγει νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με τους επιβαίνοντες να φορούν μάσκες και με πινακίδα κλεμμένη από άλλο όχημα.

🇩🇪 Robbers used a large drill to break into a German bank's vault room and steal cash and valuables worth some 30 million euros ($35 million), police said on Tuesday.



«Η διάρρηξη εκτελέστηκε εξαιρετικά επαγγελματικά», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, τονίζοντας ότι η χρήση του ειδικού τρυπανιού απαιτεί εμπειρία και δεν διατίθεται ελεύθερα στην αγορά. Ο συναγερμός πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε πιθανότατα από τη σκόνη του τρυπανιού, παρά τη χρήση νερού από τους δράστες για περιορισμό της.

Η ακριβής αξία της λείας θα χρειαστεί χρόνο για να προσδιοριστεί, καθώς οι περίπου 3.200 παραβιασμένες θυρίδες περιέχουν άγνωστο περιεχόμενο. Κάθε θυρίδα είναι ασφαλισμένη για τουλάχιστον 10.300 ευρώ, γεγονός που ανεβάζει τη θεωρητική ασφαλιστική απαίτηση σε περίπου 33,9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την BILD.