Viral γίνεται άνδρας στο Τορόντο που κάνει «αγώνα δρόμου» με τα τραμ για να δείξει πόσο αργά είναι

Έναν πρωτότυπο ακτιβισμό για να αναδείξει τα προβλήματα των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη του έχει επιλέξει ένας άνδρας στο Τορόντο, ο οποίος κάνει συστηματικά «αγώνα δρόμου» με τα τραμ και συνεχώς τα ξεπερνά.

Ο Μακ Μπάουερ είναι γρήγορος αλλά τα τραμ της καναδικής μεγαλούπολης, που ζυγίζουν πάνω από 45 τόνους και κινούνται με μέγιστη ταχύτητα σχεδόν 74 χιλιόμετρα την ώρα, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο γρήγορα από αυτόν.

Ωστόσο, ο 32χρονος παραμένει αήττητος στην προσπάθειά του να αναδείξει πόσο αργά είναι πραγματικά τα τραμ, που χρησιμοποιούνται από 230.000 ανθρώπους καθημερινά. Λεπτομέρεια με σημασία: ο Μπάουερ δεν θέλει να κατηγορήσει τα τραμ ως «αργά» μέσα αλλά τα εμπόδια και τις δομικές αδυναμίες του κυκλοφοριακού συστήματος της πόλης, που δεν τους επιτρέπουν να αναπτύξουν την κανονική τους ταχύτητα ή -ακόμα χειρότερα- τα κάνουν πολύ πολύ αργά.

«Εύχομαι να ήταν πιο γρήγορα από μένα»

Κάποιοι αγώνες τον έχουν φέρει πιο κοντά στα όριά του ως δρομέα. Ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις το όχημα ήταν τόσο αργό που ο Μπάουερ είχε χρόνο να μπει σε ένα McDonald’s πριν φτάσει στον τελευταίο σταθμό.

«Δεν μου αρέσει να κερδίζω. Πραγματικά δεν μου αρέσει. Εύχομαι αυτά τα τραμ να ήταν πιο γρήγορα από μένα. Αλλά δεν είναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα», δηλώνει ο Μπάουερ, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο 32χρονος δρομέας ανεβάζει τα βίντεο από τους «αγώνες» του στο Instagram και έχει γίνει viral. Η δημοφιλία του θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη απογοήτευση μιας πόλης που αντιμετωπίζει χρόνιες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, συνεχή συμφόρηση στους δρόμους και δεκαετίες έλλειψης υποδομών στις συγκοινωνίες.

Τα εμπόδια στο δρόμο

Καθώς το Τορόντο ετοιμάζεται να αναλάβει ρόλο διοργανωτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA το 2026, τμήματα του δρόμου έχουν βαφτεί κόκκινα για να δίνουν προτεραιότητα στο τραμ. Από «αγωνιστικής» άποψης, αυτό δίνει στο τραμ ένα πλεονέκτημα. «Η δουλειά μας», αναφέρει ο Μπάουερ, «είναι να δούμε αν αυτό έχει σημασία».

Κάθε φορά ωστόσο, οποιοδήποτε πλεονέκτημα έχει το τραμ «στα χαρτιά», εξαφανίζεται στην πράξη. Κατ’ αρχάς χάνει έδαφος λόγω μιας σειράς στάσεων που ο Μπάουερ λέει ότι είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Στη συνέχεια, κολλάει πίσω από αυτοκίνητα καθώς μπαίνει στο κέντρο της πόλης.

«Τα τραμ δεν πρέπει να κολλάνε στην κίνηση», τονίζει, προσθέτοντας ότι το σύστημα χρειάζεται περισσότερη «προτεραιότητα σηματοδότησης», η οποία θα δίνει στα τραμ επιμήκη πράσινα φανάρια και χαμηλότερης διάρκειας κόκκινα.

Μία μορφή κοινωνικού ακτιβισμού

Ο Μπάουερ ξεκίνησε να αγωνίζεται με οχήματα μαζικής μεταφοράς πριν από περίπου ένα χρόνο, αφού αυτός και η σύζυγός του συνειδητοποίησαν πόσο χρόνο τους χρειαζόταν για να διασχίσουν την πόλη. Περιγράφει τις κούρσες του ως μια μορφή κοινωνικού ακτιβισμού.

«Όταν ξεκίνησα, ένιωθα ότι κανείς δεν μιλούσε πραγματικά για προτεραιότητα σηματοδότησης ή καθορισμένες λωρίδες. Τώρα - και ίσως είμαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο- ακούω πολύ περισσότερα», υπογραμμίζει.

Αναγνωρίζει ότι η ταχύτητά του δεν είναι ένας ρυθμός που μπορεί να πιάσει ο μέσος άνθρωπος, λόγω της δικής του ενασχόλησής του με τον αθλητισμό. «Αλλά ακόμα κι αν επιβράδυνα δραματικά, θα ήμουν ακόμα μπροστά από πολλά από αυτά τα τραμ», σημειώνει.

«Έμπευση» για το δημοτικό συμβούλιο

Μάλιστα, η δράση του Μπάουερ έχει γίνει σημείο αναφοράς από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι ψήφισαν πρόταση για την εφαρμογή «πιο επιθετικής» προτεραιότητας σηματοδότησης.

Προς το τέλος του πιο πρόσφατου αγώνα του εναντίον του τραμ 511, ένας δυνατός άνεμος τον χτύπησε στο πρόσωπο και τα χέρια καθώς έτρεχε κοντά στην άκρη της λίμνης Οντάριο. Αλλά ένα άγχος τον διακατείχε καθώς έμπαινε στο τελικό σπριντ: το τραμ ήταν πιο κοντά από το αναμενόμενο. Η νίκη ήταν εξασφαλισμένη, αλλά η διαφορά ήταν πολύ μικρότερη.

Με τον τελευταίο σταθμό να είναι ορατός, ο Μπάουερ χαλάρωσε ελαφρώς, ενθαρρυμένος που είδε πόσο είχε μειωθεί η διαφορά, κυρίως ως αποτέλεσμα των νέων λωρίδων κυκλοφορίας για το τραμ.

«Αυτή ήταν η πιο αργή διαδρομή. Τώρα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας που έχω κάνει», είπε. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έλεγα αυτό. Αλλά είμαι πραγματικά έκπληκτος. Υπάρχει ελπίδα: για τα τραμ και για την πόλη».