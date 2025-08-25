Σε αυτή τη χώρα θα πληρώσεις πρόστιμο, αν ακούς δυνατά μουσική στο τρένο

Το bare beating απασχόλησε ιδιαίτερα το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο νεοεισαχθείς όρος αναφέρεται στην αυξανόμενη τάση να παίζει κανείς μουσική ή βίντεο σε υψηλή ένταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεσηκώθηκε «θύελλα» αντιδράσεων, με κόμμα της αντιπολίτευσης να ζητά από την κυβέρνηση να επιβάλλει πρόστιμα στους επιβάτες.

Πρόστιμο για διατάραξη του κώδικα συμπεριφοράς

Τώρα, ένας μεγάλος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός φορέας, η Iarnród Éireann (Irish Rail) της Ιρλανδίας, προειδοποίησε τους επιβάτες ότι οι ελεγκτές των τρένων θα επιβάλλουν πρόστιμα 100 ευρώ για παραβάσεις του κώδικα συμπεριφοράς, όπως η αναπαραγωγή μουσικής χωρίς ακουστικά, το κάπνισμα ηλεκτρονικών τσιγάρων και η τοποθέτηση τσαντών ή ποδιών στα καθίσματα.

Τα πρόστιμα για αυτά τα ζητήματα υπήρχαν ήδη σύμφωνα με τους κανονισμούς της CIE, αλλά η Irish Rail τα επισημαίνει εκ νέου σε μια νέα εκστρατεία, καθώς οι πελάτες υποβάλλουν καταγγελίες για «ενοχλητική συμπεριφορά» που επηρεάζει τα ταξίδια τους.

Τα πρόστιμα βασίζονται σε υπάρχοντες κανονισμούς, που θεσπίστηκαν το 1984, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, απαγορεύουν τη χρήση «οποιουδήποτε γραμμοφώνου (...) ή φορητής ασύρματης συσκευής ή τηλεόρασης (...) που ενοχλεί οποιοδήποτε άλλο άτομο».

«Οι κοινωνικές νόρμες φαίνεται να συγκρούονται στο θέμα της αναπαραγωγής ήχου σε υψηλή ένταση», δήλωσε ο Barry Kenny, διευθυντής επικοινωνίας της Irish Rail, στο The Journal. «Δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας, αλλά διαταράσσει κάθε άλλη πτυχή που θα μπορούσε να κάνει το ταξίδι σας πολύ ευχάριστο».

Οι οδηγίες

Η εταιρεία έχει στείλει ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις οδηγίες και θα αναρτήσει επίσης ανακοινώσεις στους σιδηροδρομικούς σταθμούς για να ενημερώσει τους επιβάτες σχετικά με το τι δεν πρέπει να κάνουν όταν χρησιμοποιούν το τρένο.

Οδηγίες συμπεριφοράς της Irish Rail: