Αντί για το μαντρί μπήκαν σε... σούπερ μάρκετ - Viral βίντεο με πρόβατα σε κατάστημα στη Βαυαρία

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ στη Βαυαρία, όταν δεκάδες πεινασμένα πρόβατα εισέβαλαν στο κατάστημα, αφήνοντας άφωνους πελάτες και εργαζόμενους.

Βίντεο που έγινε viral καταγράφει περίπου 50 πρόβατα να σπάνε τις πόρτες εκπτωτικού σούπερ μάρκετ Penny, αφού δραπέτευσαν από κοντινό χωράφι, το πρωί της Δευτέρας.

Τα ζώα κατευθύνθηκαν κατευθείαν προς τα ταμεία, όπου παρέμειναν για περίπου 20 λεπτά, αδιαφορώντας για τις προσπάθειες πελατών και υπαλλήλων να τα απομακρύνουν χτυπώντας τους πάγκους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, επικράτησε «απόλυτο χάος», με μπουκάλια και προϊόντα να βρίσκονται σκορπισμένα στο πάτωμα, ενώ ορισμένοι πελάτες αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν σε ταμεία και ιμάντες μεταφοράς για να γλιτώσουν.

Τα πρόβατα φαίνεται πως είχαν αποκοπεί από ένα μεγαλύτερο κοπάδι 500 ζώων. Όταν τελικά αποφάσισαν να επιστρέψουν, έτρεξαν πανικόβλητα προς την έξοδο, αφού πρώτα «οργίασαν» στους διαδρόμους, αφήνοντας πίσω τους και… ένα χαρακτηριστικό ίχνος.

Τι υποστήριξε ο βοσκός

Ο εμφανώς αμήχανος βοσκός τους εκτίμησε ότι τα ζώα μπέρδεψαν σακούλα αγορών με τροφή και κατευθύνθηκαν στο κατάστημα αναζητώντας φαγητό.

Το περιστατικό σχολίασε με χιούμορ και η γερμανική πρεσβεία στο Λονδίνο, η οποία ανάρτησε φωτογραφία στο X κάνοντας λόγο για «μανία κουρέματος» στην αγροτική «Μπάα-βαρία».