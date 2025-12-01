Λιώνει καρδιές βίντεο με αγελάδα που προσπαθεί να πιάσει με τη γλώσσα της νιφάδες χιονιού

Viral έγινε μια αγελάδα στη Ρωσία, που είδε για πρώτη φορά στη ζωή της χιόνια και φαίνεται σε βίντεο να σηκώνει το κεφάλι, να βγάζει τη γλώσσα της και να προσπαθεί να «πιάσει» τις νιφάδες που πέφτουν, δείχνοντας ενθουσιασμένη.

Η αυθόρμητη αντίδραση προκάλεσε εκατομμύρια προβολές και γλυκά σχόλια μέσα σε μόλις λίγες ώρες.



Χρήστες έγραψαν πως η αγελάδα τους θύμισε πόσο μαγική μπορεί να είναι η πρώτη φορά που βλέπεις χιόνι...