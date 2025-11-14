Η μεγάλη απόδραση: Φώκια πήδηξε σε σκάφος για να γλιτώσει από πεινασμένες φάλαινες δολοφόνους - Βίντεο

Σωτήρια αποδείχθηκε για μία φώκια η εκδρομή μιας παρέας με σκάφος. Έχοντας μπει στο στόχαστρο ενός κοπαδιού φαλαινών, μια μικρόσωμη -τουλάχιστον μπροστά στις όρκες που την κυνηγούσαν- φώκια αποφάσισε να σκαρφαλώσει στο σκάφος, διαπιστώνοντας ότι ίσως αυτός να είναι ο μοναδικός δρόμος για τη δική της σωτηρία. Βίντεο που κατέγραψε ερασιτέχνης φωτογράφος και μέλος του σκάφους καταγράφει τα δραματικά λεπτά.

Η Charvet Drucker βρισκόταν σε ένα νοικιασμένο σκάφος μήκους 6 μέτρων κοντά στο σπίτι της, σε ένα νησί στη θάλασσα Salish, περίπου 40 μίλια βορειοδυτικά του Σιάτλ, όταν εντόπισε μια ομάδα από τουλάχιστον οκτώ φάλαινες δολοφόνους, γνωστές και ως όρκες.

Η Drucker κατέγραφε με την κάμερά της τις απεγνωσμένες προσπάθειες της φώκιας, πιστεύοντας πως γινόταν μάρτυρας των τελευταίων στιγμών της. Όμως, όχι. Η φώκια αποδείχτηκε αποφασισμένη για επιβίωση.

Αποφασισμένη για επιβίωση

Όπως αναφέρει ο Guardian μόλις το φουσκωτό επιβράδυνε -όπως ορίζει ο σχετικός κανονισμός για την προστασία της άγριας φύσης και την αποφυγή τραυματισμών ζώων που βρίσκονται κοντά- η φώκια πήδηξε πάνω σε μία μικρή πλατφόρμα στην πρύμνη του σκάφους. «Καημενούλα μου», ακούγεται να λέει η Ντράκερ, καθώς η φώκια την κοιτάζει. «Είσαι εντάξει, μείνε εκεί, φίλε μου».

Οι όρκες δεν εγκατέλειψαν αμέσως, αντιθέτως, φάνηκαν να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν κυματισμό, να κουνήσουν το σκάφος και να κάνουν τη φώκια να πέσει στο νερό. Το βίντεο από το κινητό της Ντράκερ τις δείχνει να παρατάσσονται και να πλησιάζουν το σκάφος με διαδοχικές βουτιές για να δημιουργήσουν κυματισμό, μια δημοφιλή πρακτική κυνηγιού που καταγράφεται από τους επιστήμονες τουλάχιστον από τη δεκαετία του ’80.

Η φώκια γλίστησε και έπεσε από το φουσκωτό τουλάχιστον μία φορά, όμως κατάφερε να ανέβει ξανά, εξαναγκάζοντας τελικά σε φυγή τους θηρευτές της, μετά από περίπου 15 λεπτά προσπάθειας. Αφού βολεύτηκε σε μια πλευρά του φουσκωτού, οι άνθρωποι τη μετέφεραν πιο κοντά στην ακτή για να διασφαλίσουν πως δεν θα είχε νέες περιπέτειες.

Η όρκα, η οποία αποκαλείται και φάλαινα δολοφόνος, τρώει από ψάρια μέχρι θαλάσσιους λέοντες, φώκιες, καρχαρίες αλλά και φάλαινες.