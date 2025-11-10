Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η απίστευτη στιγμή που δύτρια παραλίγο να γίνει το… γεύμα φάλαινας

Μια στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ έζησε μία δύτρια στα ανοιχτά των ακτών της Νορβηγίας, όταν ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια τεράστια φάλαινα , η οποία λίγο έλειψε να την καταπιεί.

Την ώρα που η 45χρονη Σίντι Γιαννίκ βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας καταγράφοντας με κάμερα τις κινήσεις του θηλαστικού, παραλίγο να παρασυρθεί μέσα στο στόμα της φάλαινας, η οποία εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόταν να τραφεί με ψάρια.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο της Daily Mail, η δύτρια την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, με μια αστραπιαία κίνηση, καταφέρνει να απομακρυνθεί και να κολυμπήσει προς την επιφάνεια για να ζητήσει βοήθεια.

Για καλή της τύχη, το κήτος δεν έκανε καμία περαιτέρω προσπάθεια να την πλησιάσει και εξαφανίστηκε στα βάθη αναζητώντας τροφή.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εμπειρία αυτή, που λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη της.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοια περιστατικά δεν είναι εντελώς ασυνήθιστα. Τον περασμένο Φεβρουάριο, στην Παταγονία της Χιλής, μια φάλαινα είχε καταπιεί για λίγα δευτερόλεπτα έναν άνδρα που έκανε καγιάκ, προτού τον απελευθερώσει σώο.

Πολύ συχνά είναι όμως και τα περιστατικά με όρκες που ανατρέπουν γιοτ. Ενδεικτικά το διάστημα 2020 - 2023, έχουν αναφερθεί περίπου 500 επιθέσεις επιθέσεις από όρκες. Αν και δεν έχουν τραυματιστεί άνθρωποι, το 20% των σκαφών που έγιναν στόχος έχουν υποστεί ζημιές και αρκετά έχουν βυθιστεί.

Δείτε το βίντεο: