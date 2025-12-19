Χιονάνθρωπος 19 μέτρων στήθηκε σε πλατεία στην Κίνα - Εντυπωσιάζει ο τρόπος κατασκευής

Μια εντυπωσιακή εικόνα από την Κίνα κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, με έναν γιγαντιαίο χιονάνθρωπο.

Στην πόλη Χαρμπίν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ στη βορειοανατολική Κίνα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός γιγαντιαίου χιονάνθρωπου ύψους 19 μέτρων, στις όχθες του ποταμού Σονγκχούα και συγκεκριμένα στο Qunli Music Park.

Το φιλόδοξο έργο χρειάστηκε 11 ημέρες για να ολοκληρωθεί και κατασκευάστηκε με τη συνεργασία 64 γλυπτών και περισσότερων από 100 εργαζομένων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν περίπου 3.500 κυβικά μέτρα χιονιού. Πρόκειται, μάλιστα, για τον μεγαλύτερο χιονάνθρωπο που έχει στηθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή, καθώς είναι κατά ένα μέτρο ψηλότερος από τον περσινό.

Ο γιγαντιαίος χιονάνθρωπος, με το χαρακτηριστικό κόκκινο σκουφί και κασκόλ και το πλατύ χαμόγελο, έχει ήδη μετατραπεί σε αγαπημένο φόντο για φωτογραφίες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της πόλης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η ίδια η διαδικασία κατασκευής, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του έργου.

Ο χιονάνθρωπος αποτελεί πλέον σύμβολο του χειμερινού τουρισμού στο Χαρμπίν, μια πόλη που φημίζεται για τα φεστιβάλ πάγου και χιονιού και προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από την Κίνα και όλο τον κόσμο.