Σχολικός τροχονόμος κουβαλά παιδί στους ώμους του για να περάσει παγωμένο δρόμο στο Σικάγο

Την έννοια της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας αποθέωσε ένας σχολικός τροχονόμος, ο οποίος δεν δίστασε να κουβαλήσει ένα παιδί στους ώμους του, προκειμένου αυτό να περάσει τον δρόμο χωρίς να βραχεί από τα νερά και να κινδυνεύσει από τον πάγο.

Ένας σπασμένος αγωγός ύδρευσης στο Σικάγο την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 ανάγκασε τους πολίτες να περπατούν μέσα σε παγωμένα νερά. Ωστόσο ένα παιδί που έπρεπε να πάει στο σχολείο του με τα πόδια, κατάφερε να παραμείνει στεγνό χάρη σε έναν ιδιαιτέρως εξυπηρετικό σχολικό τροχονόμο.



Κάμερα τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, που βρισκόταν στο σημείο, κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή μέσα στα παγωμένα νερά, ενώ ένα περιπολικό είχε διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων.



HERO CROSSING GUARD carried a kid on their back across a water soaked Chicago street on this frigid morning. @WGNMorningNews Skycam 9 was above the scene as this crossing guard went above and beyond.



Well done! pic.twitter.com/POTZL7EsXt — Marcus Leshock (@marcusleshock) January 22, 2026

Δίπλα στα σταματημένα οχήματα, κάποια παιδιά έπρεπε να διασχίσουν τον πλημμυρισμένο δρόμο. Την ώρα που ένα από αυτά ετοιμαζόταν να περπατήσει στο παγωμένο νερό, ο σχολικός τροχονόμος το σήκωσε στους ώμους του και το μετέφερε στην άλλη πλευρά του δρόμου, ασφαλές και στεγνό.



Ο σχολικός τροχονόμος, Joe Sass, δήλωσε ότι ήταν κάτι παραπάνω από χαρούμενος που βοήθησε το παιδί.



«Θα έκανα σχεδόν τα πάντα για αυτά τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.



Η κάμερα κατέγραψε τον Sass να μεταφέρει το παιδί, ενώ σε κάποιο σημείο της διαδρομής, έχοντας το παιδί στους ώμους, σκύβει προκειμένου να πιάσει το γάντι που του έπεσε στον δρόμο.



Αφού το πέρασε απέναντι, του έδωσε ένα χάδι στην πλάτη και το άφησε να φύγει.