Σικάγο: Ριπή ανέμου πέταξε καρότσι με βρέφος σε λίμνη – Ηρωική βουτιά περαστικού έσωσε το κοριτσάκι

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη βόρεια πλευρά του Σικάγο στις ΗΠΑ, όταν μια δυνατή ριπή ανέμου παρέσυρε καρότσι με ένα 8 μηνών βρέφος και το έριξε στα παγωμένα νερά της Λίμνη Μίσιγκαν, στο λιμάνι Μπέλμοντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του abc7chicago.com, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 μ.μ., σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης. Μάρτυρες πάγωσαν βλέποντας το καρότσι να καταλήγει στο νερό, ενώ η μητέρα του παιδιού ούρλιαζε σε κατάσταση σοκ.

«Δεν ξέρω καν να κολυμπάω – Είχα μόνο δευτερόλεπτα»

Ο ήρωας της ημέρας, Lio Cundiff, δεν δίστασε ούτε στιγμή, να βουτήξει στα παγωμένα νερά για να σώσει το μωρό, αν και, όπως ο ίδιος λέει, δεν ξέρει καν να κολυμπάει. «Είδα το καρότσι να εκτοξεύεται στη λίμνη και μια γυναίκα να ουρλιάζει. Κατάλαβα ότι ήταν πανικοβλημένη. Σκέφτηκα “υποθέτω ότι θα πηδήξω μέσα”. Δεν επρόκειτο να αφήσω αυτό το μωρό να πεθάνει», δήλωσε στο ABC7 Chicago.

Όπως περιέγραψε, το καρότσι ευτυχώς δεν αναποδογύρισε. «Το μωρό βυθίστηκε μερικές φορές, αλλά κατάφερα να το κρατήσω όρθιο. Όταν το βγάλαμε έξω, ανέπνεε και έκλαιγε». Παρά τις υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, τα νερά της λίμνης παραμένουν ιδιαίτερα ψυχρά. Άλλοι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να τραβήξουν τόσο τον διασώστη όσο και το βρέφος πίσω στην ξηρά.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago για προληπτική παρακολούθηση και, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι σε καλή κατάσταση.

«Ελπίζω να έχει ένα όμορφο μέλλον»

Ο Cundiff μίλησε από το κρεβάτι του νοσοκομείου, όπου παραμένει για καρδιολογική παρακολούθηση, ελπίζοντας να πάρει σύντομα εξιτήριο. «Ελπίζω να έχει ένα πραγματικά ωραίο μέλλον και χαίρομαι που ήμουν εκεί», είπε.

Μια αυθόρμητη πράξη γενναιότητας μετατράπηκε σε σωτήρια παρέμβαση και ένα απόγευμα με θυελλώδεις ανέμους κατέληξε σε μια ιστορία με αίσιο τέλος.