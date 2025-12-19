Βιβλικές πλημμύρες στο Ντουμπάι: Ποτάμια έγιναν οι δρόμοι της πόλης - Απίστευτες εικόνες

Οι αρχές του Ντουμπάι εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση ασφαλείας, καθώς οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 76 ετών έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους της πόλης. Η αστυνομία προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν μέσα λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, όπως μεταδίδει το Mirror.

Αυτή η κακοκαιρία αποτελεί τη πιο έντονη βροχόπτωση που έχουν καταγράψει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την έναρξη των μετεωρολογικών καταγραφών. Οι βροχές αναμένονται να συνεχιστούν και την Παρασκευή, τόσο στο Ντουμπάι όσο και στο Αμπού Ντάμπι.

Η αστυνομία σε ανακοίνωσή της δήλωσε: «Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς αναμένονται ασταθείς καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες. Αποφύγετε να βγείτε έξω, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής».

«Ομάδες εργάζονται ακατάπαυστα» για την αποκατάσταση των πλημμυρών

Η Δημοτική Αρχή του Ντουμπάι έχει τονίσει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την αποκατάσταση των πλημμυρών. Με ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), ανέφερε στα αγγλικά: «Σε όλη την περιοχή του Ντουμπάι, οι ομάδες της #DubaiMunicipality παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς προσπάθειες για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Από την απομάκρυνση συσσωρευμένων υδάτων μέχρι την άμεση αντίδραση σε αναφορές σε πραγματικό χρόνο, οι ομάδες εργάζονται ακούραστα για να διασφαλίσουν τη δημόσια ασφάλεια και να διατηρήσουν την ομαλή κυκλοφορία.»

Αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για ακυρώσεις πτήσεων

Η αεροπορική εταιρεία IndiGo προειδοποίησε μέσω ανάρτησης στο X ότι οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις πτήσεις. «Η κατάσταση του καιρού στα ΗΑΕ αναμένεται να αλλάξει, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Λόγω αυτής της εξελισσόμενης κατάστασης, ενδέχεται να υπάρξουν διακυμάνσεις στην κανονικότητα των πτήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας.» Η εταιρεία καλεί τους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τυχόν ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή το πρωί καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν. Ορισμένες από αυτές περιλάμβαναν πτήσεις της Emirates προς το Λονδίνο Gatwick, Heathrow και Φρανκφούρτη, ενώ οι υπηρεσίες της FlyDubai ακυρώθηκαν για προορισμούς όπως η Βαρσοβία και το Μπαχρέιν.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς

Η Αστυνομία του Ντουμπάι έχει εκδώσει αρκετές ανακοινώσεις μέσω διαδικτύου, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν βρεθείτε σε κατάσταση που απαιτεί βοήθεια. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 999. Για μη επείγουσες καταστάσεις, επικοινωνήστε με το 901», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Σε περίπτωση μικρού ατυχήματος, μπορείτε να σταματήσετε με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου για να αποφύγετε την εμπλοκή της κυκλοφορίας και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία «On The Go» στον πλησιέστερο σταθμό καυσίμων για να καταγράψετε το συμβάν».

Κλείνουν πάρκα και παραλίες για τη δημόσια ασφάλεια

Η Δημοτική Αρχή του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε ότι λόγω των επικείμενων ασταθών καιρικών συνθηκών, όλα τα πάρκα και οι παραλίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά της θα παραμείνουν κλειστά προσωρινά για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για περαιτέρω πληροφορίες.

Οι αρχές έχουν εκδώσει πορτοκαλί συναγερμό, καθώς η έκταση των πλημμυρών στους δρόμους και τις οδούς δεν μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε συμβουλή την Πέμπτη, καλώντας τους κατοίκους να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή και να αποφεύγουν την έξοδο, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο.