Στα «λευκά» ντύθηκε η Σαουδική Αραβία - Καμήλες περπατούν στη χιονισμένη έρημο

Μια λευκή ημέρα αντίκρισαν οι κάτοικοι των βορειοδυτικών περιοχών της Σαουδικής Αραβίας καθώς καθ' όλη τη νύχτα από τις 17 στις 18 Δεκεμβρίου πυκνό χιόνι κάλυψε μεγάλες επιφάνειες της ερήμου προκαλώντας ενθουσιασμό στους κατοίκους.

Το κάδρο είναι εντυπωσιακό, καθώς η περιοχή είναι συνήθως γνωστή για το ζεστό κλίμα της και όχι για τα χιονισμένα τοπία. Σε ένα από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα αυτοκίνητο κινείται σταθερά μέσα στο χιόνι.

Χόρευαν στο χιόνι

Κάτοικοι των χιονισμένων περιοχών δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη χαρά τους με αποτέλεσμα να βγουν στους δρόμους και να γιορτάσουν το ασυνήθιστο αυτό καιρικό φαινόμενο. Ενήλικες και παιδιά εθεάθησαν να τραγουδούν και να χορεύουν στο χιόνι, γιορτάζοντας τον ασυνήθιστο καιρό.

Σύμφωνα με τη λεζάντα του βίντεο οι θερμοκρασίες είχαν αγγίξει ακόμη και τους -4 βαθμούς Κελσίου!

Τον γύρο του διαδικτύου όμως έκανε και ένα βίντεο με καμήλες οι οποίες βρέθηκαν στην αραβική έρημο εκτεθειμένες στο χιόνι.

Snow blanketed Saudi Arabia this week, transforming the usually rugged, desert-framed mountains into a winter landscape.pic.twitter.com/0lMIazJe9b — Massimo (@Rainmaker1973) December 19, 2025

«Επαναλαμβανόμενο Χειμερινό Φαινόμενο

Το Gulf News επικαλέστηκε τον Σαουδάραβα αστρονόμο Μοχάμεντ μπιν Ρεντά Αλ Τακάφι, ο οποίος δήλωσε ότι η χειμερινή χιονόπτωση σε περιοχές του Βασιλείου είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο και όχι μια ανωμαλία.

Είπε ότι στη βόρεια Σαουδική Αραβία χιονίζει κατά καιρούς κάθε χειμώνα. Ο Αλ Τακάφι δήλωσε ότι το χιόνι είναι πιο πιθανό να πέσει μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου.

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την αραβική χερσόνησο έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες με τα προβλήματα να είναι έντονα.