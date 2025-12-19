Ινδονησία: Δημοσιογράφος «λυγίζει» σε ζωντανή μετάδοση μπροστά στην καταστροφή από τις πλημμύρες

Περισσότερες από τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από το φονικό πέρασμα του κυκλώνα Senyar που έπληξε τη Σουμάτρα της Ινδονησίας και η χώρα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Είναι τέτοια η καταστροφή, που δημοσιογράφος του CNN δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και «λύγισε» στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος του CNN Indonesia, Irene Whardanie, «λύγισε» ζωντανά στον αέρα από το Aceh Tamiang της Ινδονησίας.



Μετά από περισσότερες από τρεις εβδομάδες από την καταστροφή, ανέφερε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Τα παιδιά πεινούν και στέκονται στην άκρη του δρόμου περιμένοντας φαγητό που δεν έρχεται.

Η δημοσιογράφος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αντικρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν, αλλά και την καθυστερημένη αντίδραση του κρατικού μηχανισμού.

Στα 0,51 ευρώ το επίδομα διαβίωσης



Στο μεταξύ, τα θύματα των πρόσφατων φονικών πλημμυρών στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας θα μπορούσαν να λάβουν κυβερνητική στήριξη, συμπεριλαμβανομένου ενός ημερήσιου επιδόματος διαβίωσης, βοήθειας για την αντικατάσταση νοικοκυριού και 15 εκατομμυρίων ρουπιών (765 ευρώ) ως αποζημίωση για τις οικογένειες των θυμάτων στην καταστροφή που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους σε τρεις επαρχίες.



Σύμφωνα με το Channel News Asia, μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2025, ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 1.068, με πάνω από 190 ανθρώπους να αγνοούνται και περίπου 7.000 τραυματίες στην Aceh, τη Δυτική Σουμάτρα και τη Βόρεια Σουμάτρα μετά το χτύπημα του κυκλώνα Senyar στα τέλη Νοεμβρίου.



Περίπου 577.600 κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί και περισσότερα από 147.000 σπίτια έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB) της Ινδονησίας.



Ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της Ινδονησίας, Saifullah Yusuf, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει ένα πρόγραμμα επιδόματος διαβίωσης για τα εκτοπισμένα θύματα.



«Μόλις υπάρξει προσωρινή ή μόνιμη στέγαση (διαθέσιμη για αυτούς), θα παρέχεται ένα επίδομα διαβίωσης για τρεις μήνες, κατά τη διάρκεια του οποίου σε κάθε οικογένεια, κάθε άτομο θα λαμβάνει οικονομική υποστήριξη 10.000 ρουπιών (0,51 ευρώ) την ημέρα», δήλωσε ο Saifullah, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Detik, την Πέμπτη (18/12).

«Το επίδομα διαβίωσης είναι 10.000 ρουπίες ανά άτομο. Για παράδειγμα, μια πενταμελής οικογένεια θα λάμβανε 50.000 ρουπίες ημερησίως (περίπου 2,5 ευρώ) για τρεις μήνες».



Πρόσθεσε ότι το προτεινόμενο ποσό του επιδόματος βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στο τρέχον βιοτικό επίπεδο.



Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να διανείμει 3 εκατομμύρια ρουπίες (153 ευρώ) για να βοηθήσει τα πληγέντα νοικοκυριά να αγοράσουν και να αντικαταστήσουν οικιακά έπιπλα και άλλα βασικά είδη που υπέστησαν ζημιές ή χάθηκαν, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



«Αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει στην αντικατάσταση οικιακών ειδών όπως σκεύη κουζίνας, καρέκλες, τραπέζια και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης», δήλωσε την Πέμπτη (18/12), όπως ανέφερε το Detik.