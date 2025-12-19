Ινδονησία: Κροκόδειλος άρπαξε 10χρονο αγόρι την ώρα που κολυμπούσε - Ούρλιαζε για «βοήθεια»

Τραγική κατάληξη είχε το παιχνίδι μιας παρέας παιδιών στην Ινδονησία, όταν ο 10χρονος Affan δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλος την ώρα που κολυμπούσε σε ποτάμι στην επαρχία Βόρειο Χαλμαχέρα. Ο κροκόδειλος έσυρε το παιδί στα θολά νερά μπροστά στα μάτια των συγχωριανών του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, o Affan άρχισε να ουρλιάζει ζητώντας βοήθεια, πριν το πελώριο ερπετό τον τραβήξει στον βυθό. Οι δύο φίλοι του κατάφεραν να βγουν από το ποτάμι και έτρεξαν στο χωριό για να ειδοποιήσουν τις Αρχές, όμως όταν έφτασε η βοήθεια ήταν ήδη αργά. Ο 10χρονος εντοπίστηκε νεκρός να επιπλέει, την ώρα που ο κροκόδειλος τον κρατούσε ακόμη στα σαγόνια του.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Νότιας Χαλμαχέρα, Hendra Gunawan, η περιοχή είναι γνωστός βιότοπος κροκοδείλων. «Οι κροκόδειλοι εμφανίζονται συχνά εκεί. Οι ντόπιοι λένε πως πρόκειται για κροκόδειλους των βάλτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση έρευνας με τη συμμετοχή αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών διασωστών, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, ο κροκόδειλος εμφανίστηκε κοντά σε προβλήτα στο κέντρο του χωριού. Οι κάτοικοι τον έδιωξαν, ενώ το σώμα του παιδιού βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά και μεταφέρθηκε με βάρκα στην οικογένειά του.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Τερνάτε, Iwan Ramdani, δήλωσε ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη χρήση φουσκωτών σκαφών και αλιευτικών, καλύπτοντας την περιοχή από τον ποταμό έως τη θάλασσα.

Αύξηση θανατηφόρων επιθέσεων από κροκόδειλους

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ανησυχητική αύξηση θανατηφόρων επιθέσεων από κροκόδειλους κυρίως στις ανατολικές επαρχίες της Ινδονησίας. Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος φιλοξενεί 14 είδη κροκοδείλων, ανάμεσά τους και ιδιαίτερα επιθετικούς κροκόδειλους του αλμυρού νερού.

Περιβαλλοντολόγοι εκτιμούν ότι η υπεραλίευση έχει περιορίσει τις φυσικές πηγές τροφής τους, ωθώντας τα ερπετά πιο κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς. Παράλληλα, η εξάπλωση της γεωργίας και η εκτεταμένη εξόρυξη κασσίτερου έχουν οδηγήσει τους κατοίκους να εισέρχονται σε περιοχές που αποτελούν φυσικά καταφύγια κροκοδείλων. Το αποτέλεσμα είναι η εκτόξευση των επιθέσεων, οι οποίες έφτασαν πέρυσι τις 180, με σχεδόν τις μισές να αποβαίνουν μοιραίες.