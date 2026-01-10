200 κιλά ρύζι και ένας γαμπρός… θαμμένος μέχρι τους αστραγάλους

Χιλιάδες χρήστες παρακολούθησαν ένα βίντεο από γάμο που κυκλοφόρησε στο TikTok, όπου το παραδοσιακό έθιμο της ρίψης ρυζιού ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Στα πλάνα φαίνεται ότι οι καλεσμένοι ρίχνουν τεράστιες ποσότητες ρυζιού, με αποτέλεσμα τα πόδια του γαμπρού να «θαφτούν» κυριολεκτικά κάτω από το ρύζι. Η νύφη φαίνεται να γλιτώνει σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο γαμπρός ήταν ο βασικός… στόχος.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 700.000 προβολές και περισσότερα από 1.300 σχόλια, με τους χρήστες να αντιδρούν άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε αρνητικά στην υπερβολική ποσότητα.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Λίγο ρύζι ρίξατε παιδιά, μόνο 200 κιλά ρύζι», σχολιάζοντας την ένταση του παραδοσιακού εθίμου.