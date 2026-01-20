Ηράκλειο: Στόλισε τη... νεκροφόρα και πήγε γαμπρός στην εκκλησία

Μπορεί να έχετε ξαναδεί γαμπρό να φτάνει στην εκκλησία με άλογο, ένα καθημερινό όχημα ακόμη και λιμουζίνα, αλλά σίγουρα όχι με… νεκροφόρα!

Αυτή την εναλλακτική μέθοδο μεταφοράς του επέλεξε ένας γαμπρός από τις Κάτω Γούβες Ηρακλείου ο οποίος την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του επέλεξε να ξαφνιάσει τους καλεσμένους του.

Παρά την αναπάντεχη επιλογή, ο γαμπρός δεν ξέχασε τα έθιμα του τόπου του: φορούσε την κρητική φορεσιά και τον συνόδευαν μουσικοί με λύρες και βιολιά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδύαζε το χιούμορ με την παράδοση. Το όχημα ήταν στολισμένο με λουλούδια γάμου ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν το κρητικό τραγούδι «Τ'αρχοντικό».

Παρά το αρχικό σοκ που ενδέχεται να βίωσαν ορισμένοι καλεσμένοι, φίλοι, γνωστοί αλλά και οι οικογένειες των δυο μελλόνυμφων ξέσπασαν γρήγορα σε γέλια και χειροκροτήματα, βλέποντας πως η μέρα του γάμου θα ήταν σίγουρα αξέχαστη.

Η επιλογή της νεκροφόρας φαίνεται πως ήταν περισσότερο για πλάκα και πρωτοτυπία, δείχνοντας ότι ακόμα και οι πιο παραδοσιακές στιγμές μπορούν να αποκτήσουν απρόβλεπτο χαρακτήρα.

Ο γαμπρός ανάρτησε το βίντεο λίγων δευτερολέπτων στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok με τα σχόλια να πέφτουν «βροχή» από κάτω.

Σίγουρα, αυτός ο γάμος θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη όλων, όχι μόνο για την ένωση δύο ανθρώπων, αλλά και για τη σκηνή που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ.

