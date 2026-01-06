Πώς ο Μαδούρο έγινε άθελά του fashion influencer του 2026

Εν μέσω της διεθνούς γεωπολιτικής αναταραχής που πυροδότησαν η αμερικανική παρέμβαση και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο ένα μέρος της δημόσιας συζήτησης πήρε απρόσμενη τροπή: στράφηκε στη… μόδα.



Η αφορμή δόθηκε από φωτογραφία που ανάρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ο Μαδούρο εμφανίζεται να φορά φόρμα Nike. Το στιγμιότυπο έγινε viral, πυροδοτώντας διαδικτυακή φρενίτιδα και «βαφτίζοντας» τον Βενεζουελανό ηγέτη απρόσμενο fashion influencer του 2026.

Google searches for Nike Techs are surging after Venezuelan leader Nicolàs Maduro was arrested wearing a full Nike Tech fleece pic.twitter.com/D59NqUMOUU — Complex Style (@ComplexStyle) January 4, 2026



Ακολούθησε καταιγισμός από memes τύπου «Just Coup It», αναρτήσεις «steal the look» και εντυπωσιακή άνοδος του ενδιαφέροντος για το Nike Tech Fleece.

Σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις για τον όρο «Nike Tech» εκτοξεύτηκαν, αγγίζοντας το ανώτατο όριο των 100 μονάδων στις 4 Ιανουαρίου. Την ίδια περίοδο, το Nike Tech καταγράφηκε σε περισσότερες από 5.000 αναρτήσεις ημερησίως στο X μεταξύ 3 και 5 Ιανουαρίου, όπως δείχνουν τα στοιχεία της PeakMetrics. από μόλις 325 αναρτήσεις ημερησίως κατά μέσο όρο το δίμηνο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου.



Το αποτέλεσμα ήταν τα γκρι Nike Tech jackets, που πλέον αποκαλούνται ανεπίσημα «Maduro grey», να εξαντληθούν σχεδόν σε όλα τα μεγέθη στον αμερικανικό ιστότοπο της Nike. Με λίγα λόγια, πραξικόπημα, memes και… sold out.